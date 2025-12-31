La rebajas fiscales a jóvenes que combinen empleo y formación y a comercios tradicionales entran en vigor este jueves

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su tradicional discurso de Fin de Año - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado este miércoles que el Ejecutivo madrileño aplicará a partir de este 1 de enero dos nuevas ayudas fiscales: las dirigidas a jóvenes menores de 30 años que compatibilizan empleo y formación; y a los denominados comercios con solera, con más de 50 años de vida.

Lo ha trasladado durante su tradicional mensaje de Fin de Año, emitido por 'Telemadrid', donde ha subrayado que estas deducciones quieren reforzar la política tributaria del Ejecutivo autonómico, que ha aprobado 34 rebajas fiscales.

Así, desde este jueves la Comunidad de Madrid introducirá una nueva deducción en el IRPF para estos jóvenes que tienen empleo al mismo tiempo que estudian o bien titulaciones universitarias de grado o bien de Formación Profesional de grado superior.

Este incentivo permitirá deducir el 50% del importe de la matrícula, con un límite máximo de 400 euros anuales por contribuyente. Para acceder a esta deducción será necesario estar matriculado a curso completo y acreditar actividad laboral, por cuenta propia o ajena, durante, al menos, 300 días al año, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el periodo lectivo, excluyéndose los contratos de formación.

El Ejecutivo autonómico calcula que unos 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta medida, para la que se destinará un máximo de 6 millones de euros.

En el caso de los establecimientos con más de 50 años, la medida contempla una bonificación del 95% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Su finalidad es favorecer la continuidad de estos negocios emblemáticos, reduciendo la carga tributaria asociada al traspaso de la titularidad.

De este modo, quienes adquieran o arrienden un inmueble destinado a actividades comerciales, hosteleras o de servicios con más de medio siglo de funcionamiento y mantengan la misma actividad se beneficiarán de esta reducción a partir de 2026. Se estima que alrededor de 1.500 comercios de la región podrán acogerse a esta medida.

Por otro lado, en su intervención la presidenta ha señalado que 2025 será recordado como el año en que se quiso proteger "como nunca a la infancia y a la preadolescencia en sus colegios, volviendo a las esencias de la EGB, a los entornos seguros, por su salud, su rendimiento escolar y la conciliación de los padres".

También, ha señalado que su Gobierno seguirá trabajando para ofrecer "todas las viviendas posibles a los madrileños", además de apotar por dar "más seguridad a propietarios, inquilinos y contra la ocupación", dentro de su margen competencial y legislativo, porque es "un problema nacional que pide más oferta, más seguridad jurídica y menos burocracia".