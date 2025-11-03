Rechazo de la oposición a la nueva Ley de Hacienda que se debate el jueves y que PP niega que sea "intervencionista"

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid --Más Madrid, PSOE y Vox-- han mostrado este lunes su rechazo a la nueva Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid que llegará este jueves a la Cámara de Vallecas con el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres partidos mientras que PP, formación que sostiene al Gobierno, defiende que no es "intervencionista ni se salta ningún control".

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara. En septiembre el Consejo de Gobierno aprobaba el Proyecto de Ley de Hacienda y afirmaba que buscaba "reforzar" la seguridad jurídica, simplificar la administración pública regional y ordenar de forma "más eficiente" la gestión económica, financiera y presupuestaria y contable del sector público.

Frente a ello, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha explicado que su partido ha registrado enmiendas parciales y a la totalidad ante lo que consideran una "oportunidad perdida para acabar con las prácticas que favorecen la corrupción" como "la fragmentación de contratos".

Considera que esta nueva norma es la "consolidación del marco de austeridad presupuestaria" procedente de la 'Ley Montoro' que, a sus ojos, "ahoga los servicios públicos y que pone el marco para la intervención de las universidades públicas mediante el control de sus cuentas". Sus enmiendas se centran en regulación de contratos menores, mejora de financiación universitaria y analizar los beneficios fiscales.

PSOE VE UN "155 ENCUBIERTO"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que su Grupo ha presentado una enmienda a la totalidad porque esta nueva ley es "un 155 encubierto de la Comunidad de Madrid" al "disminuir los controles parlamentarios, invadir competencias y subordinar la Cámara de Cuentas". "Una más de la señora Ayuso que desde luego el Partido Socialista va a tratar de frenar", ha planteado.

Desde Vox, su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra una ley que "no aporta mejoras reales a la vida de los madrileños" y que "lo único que hace es proteger los intereses políticos concretos de la Comunidad de Madrid".

"Menos transparencia, más control por parte del Ejecutivo Madrileño, que es lo que estamos viendo con las modificaciones legislativas que se vienen aprobando en esta legislatura por el Gobierno regional", ha lanzado.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha negado que sea "invervencionista" y que "se salte ningún tipo de control", sino que busca "reforzar la seguridad jurídica" y "modernizar el sector público". Ha defendido esta ley, la 21 que se aprobará esta legislatura, porque sustituye una que tenía 35 años y ha habido muchas modificaciones de normativas estatales y europeas a las que hay que adaptarse.