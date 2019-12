Una recogida de firmas reclama al Gobierno municipal que rectifique y devuelva la subvención a la FAPA Giner de los Ríos

Publicado 25/12/2019 13:01:37 CET

El AMPA del colegio público Patriarca Obispo Eijo Garay una recogida de firmas en Change.org contra la eliminación de la subvención directa que tradicionalmente recibía la FAPA Giner de los Ríos y que ha sido cortada de raíz en el presupuesto municipal aprobado este lunes con los votos de PP y Cs y la abstención de Vox.

Más de tres centenares de personas se han sumado ya a la recogida de firmas "en defensa de la educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas". En un texto en defensa de las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, federadas en la FAPA Giner de los Ríos, que engloba a 900 entidades de centros públicos, privados concertados, explican la labor "imprescindible" que viene realizando desde 1977. Y es que sin la FAPA "cada AMPA sería una gota de agua, aislada".

Reclaman vía recogida de firmas que "el Gobierno municipal rectifique" porque "los grandes perjudicados de esta decisión son los alumnos y las alumnas, las familias".

La FAPA no es la única organización que ha visto eliminada o recortada su subvención. "El Consistorio ha explicado que en unos casos el motivo es que los gastos no se han justificado debidamente, en otros que se ha terminado el proyecto y, en un último grupo, que la decisión era política. No estando la FAPA Giner de los Ríos en ninguno de los dos primeros supuestos, la motivación es clara: una resolución arbitraria", han lanzado.

A lo que aclaran que la FAPA "no es una asociación política. Las familias de las AMPA no pertenecen a ninguna ideología en concreto ni militan en o votan a un único partido político. Los cerca de 200 afiliados concretos y las miles de familias que son parte de la FAPA porque están asociadas a las AMPAs sólo tienen una cosa en común: la preocupación por la educación de sus hijos e hijas", han indicado.

Es por eso que consideran que "con este radical recorte, el Ayuntamiento de Madrid demuestra que no comparte esa única preocupación". El año pasado, la FAPA recibió una una subvención directa del Ayuntamiento de Madrid de 67.300 euros.

Con ella llevaron a cabo la campaña de concienciación sobre el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño; realizaron un encuentro anual de experiencias entre AMPAs; facilitaron gestiones administrativas y judiciales a las AMPA madrileñas; hicieron jornadas de formación y apoyo a familias y asociaciones, concursos, talleres, un stand en Juvenalia, salidas culturales...

En 2019, dentro de su campaña por la gratuidad de la enseñanza, lideraron la demanda colectiva contra las editoriales de los libros de texto; participaron en campañas por la calidad del aire, el medio ambiente y la alimentación sana y sostenible o vigilaron la implantación del programa 'Accede' de libros de texto de préstamo y denunciaron sus puntos débiles.