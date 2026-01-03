Récord de participación en la III Carrera Popular de obstáculos de los Reyes Magos

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, en la I Carrera Popular de obstáculos de los Reyes Magos en la capital. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha celebrado este sábado la tercera edición de la Carrera Popular de obstáculos de los Reyes Magos, que ha registrado el récord de participación hasta la fecha con más de 1.200 inscritos.

Este evento no competitivo dirigido al público familiar, en el que pueden participar niños de a partir de 5 años y adultos de todas las edades, recibió en sus dos primeras celebraciones a alrededor de 1.000 corredores.

El recorrido, de casi tres kilómetros, ha incluido pruebas tematizadas como El Camino del Portal de Belén, La Gran Nevada, La Montaña de Regalos, El Portal de Belén, Encuentra en el laberinto el camino hasta la estrella, ¡Ayer roscón...y hoy chocolate! y Los Camellos.

Al finalizar, Sus Majestades de Oriente han recibido a las familias con roscón y chocolate caliente en la meta de la carrera, en la que no ha habido cronometraje ni palmarés de ganadores dado su carácter lúdico.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha participado en la primera de las cuatro tandas de 300 corredores, a las 10.00 horas, y ha puesto en valor el "ambiente familiar" que caracteriza a la Comunidad de Madrid y el "éxito total" del turismo navideño en la región.

"El gasto turístico sigue subiendo. En el mes de noviembre han sido más de 1.300 millones de euros los que hemos tenido. También sube el número de turistas, aunque de una manera más leve. Y lo más importante: están aumentando los periodos de estancia y el gasto diario y por viaje", ha declarado.