Récord de viajeros en autobús de EMT en 2025 con más de 512 millones de pasajeros y bicimad crece casi un 40%

Autobús circula por las calles de Madrid, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha cerrado el año 2025 con récord histórico de 512.028.994 pasajeros en sus autobuses, un 7,96% más (+37,7 millones), mientras que el servicio municipal de bicimad ha terminado el año con 13.738.810 viajes, un 39,28% más (+3,87 millones).

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la balance del año de EMT Madrid, con cifras todavía provisionales, en la sede central de EMT Madrid.

Carabante ha destacado que las cifras de EMT Madrid suponen un récord histórico en un año en el que la compañía ha tenido que hacer frente a dos eventos extraordinarios como el cierre de la Línea 6 de Metro, la más utilizada del suburbano, y el apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

En cuanto a la 'Circular', la EMT transportó a más de 22 millones de viajeros en los autobuses de servicio especial que puso a disposición durante las tareas para su remodelación integral, que implicaron más de 200 días con el servicio alterado.

Asimismo, durante el apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril, los autobuses de la empresa municipal prestaron servicio de forma ininterrumpida y, además, se pusieron en marcha "en tiempo récord" distintos refuerzos de sus líneas a estaciones y aeropuerto para poder transportar a las personas que no habían podido volver a sus casas.

Por meses, octubre fue el mes de mayor demanda en viajeros de viajeros en autobús con 51.078.727 pasajeros a bordo, un 10,51% más que en la misma fecha del año anterior, y el 4 de junio el día con mayor tirón, con 1.951.608 usuarios.

Por redes, la flota de autobuses diurnos transportó un total de 497.342.490 usuarios y la nocturna 7.943.062, lo que supone, en ambos casos, una cifra récord desde el año 2007. En cuanto a las líneas universitarias, han acumulado 5.247.026 viajeros en total, mientras que la Exprés Aeropuerto, ha sumado 1.496.416.

La línea más demandada, sin contar con los servicios especiales prestados por EMT Madrid durante las obras de la Línea 6 de Metro, volvió a ser, por décimo año consecutivo, la Línea 34 (Cibeles-Las Águilas) con 10.331.353 usuarios registrados, seguida por La línea 70 (Plaza de Castilla-Alsacia) con 8.086.789 viajeros, y la Circular 2 y Circular 1, con 7.624.672 y 7.591.297 usuarios, respectivamente.

EL 82% SON USUARIOS HABITUALES

Del total de pasajeros de la EMT en 2025, el 82% (421.516.202) fueron usuarios habituales, que son los que disponen del abono transporte, siendo el abono normal mensual de 30 días el favorito de los pasajeros. "Es importante ese porcentaje porque el usuario del abono de transporte es un usuario que lo utiliza todos los días, y que no solo lo utiliza por motivos laborales, sino también de ocio en su día a día, y por tanto lo que hace es vincular a los madrileños al uso del transporte público de la movilidad sostenible", ha señalado Carabante.

De la suma restante, el 13% hicieron uso del Metrobús y solamente un 5% utilizaron el billete sencillo. Asimismo, cabe destacar el crecimiento de la tarjeta infantil, con 12.836.139 usuarios más respecto al año anterior, lo que supone un aumento del 180%.

CIFRAS DE BICIMAD

En cuanto a bicimad, en 2025 también se produjo el récord diario de viajes tanto en período de gratuidad como fuera de este: en el primer caso, se dio el 8 de septiembre con 66.605 viajes y ,en el segundo, el 3 de octubre, con 61.707 viajes. Además, la red se ha ampliado con cuatro estaciones más.

"Las estaciones de bicimad más usadas están en Centro pero, sorprendentemente, el segundo distrito que más usos tiene es Arganzuela y el tercero Carabanchel. Por tanto, hemos conseguido que no solo se haga uso de bicimad por parte de los visitantes, que sea un uso turístico en el centro de Madrid, sino que ha llegado a los barrios", ha manifestado el delegado.

RÉCORD TAMBIÉN EN SOSTENIBILIDAD

En 2025, EMT Madrid continuó cumpliendo con sus objetivos de descarbonización con acciones como la circulación diaria de los 462 autobuses cero emisiones con los que cuenta en su flota, la inauguración del hub de movilidad sostenible de plaza de España o el proyecto piloto del bus 100% autónomo y conectado que circuló durante parte de los meses de septiembre y octubre por la Casa de Campo.

En cuanto a efectivos, durante 2025 se contrataron 478 profesionales como nuevo personal de conducción para los cerca de 2.000 buses de la flota, de los cuales el 20% son ya totalmente eléctricos, convirtiendo a Madrid en la ciudad europea con más autobuses eléctricos.

"En el año 2024 estábamos por detrás de Berlín, y ya la hemos adelantado. Por tanto somos la ciudad con más autobuses eléctricos y vamos a seguir incentivando esta actuación de electromovilidad", ha destacado Carabante.