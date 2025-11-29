Récord de viajeros en los autobuses de la EMT durante este viernes de 'Black Friday' y actos navideños

Un autobús de la EMT, a 31 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado "una nueva cifra de récord" (1.937.000 de viajeros) en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante este viernes en el que tuvo lugar el 'Black Friday' y varios actos relacionados con la Navidad.

"Gracias a todos los que ayer elegisteis EMT Madrid para desplazaros por la ciudad, el mejor modo para moverse y disfrutar de una ciudad engalanada para la Navidad", ha señalado el delegado de Transportes en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) activó desde este viernes un refuerzo especial en Metro de hasta un 131% y más autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) para garantizar la movilidad con motivo del 'Black Friday' y el arranque de la Navidad, fechas con gran afluencia en las zonas céntricas y de compras de la capital.