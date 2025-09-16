Un recorrido por los fondos fotográficos de la Comunidad: 175 instantáneas que hablan de la popularización de la imagen

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid acogerá a partir del 24 de septiembre y hasta el 11 de enero de 2026 la exposición '14 millones de ojos. Colección, fotografía, público', un recorrido por los fondos fotográficos de la Comunidad de Madrid, comisariada por Olga Fernández López, y que se conserva en el CA2M. Museo Centro de Arte Dos de Mayo.

Distribuida en las diferentes plantas de la Sala Canal de Isabel II, la muestra presenta una historia de la configuración de la colección a través de 175 fotografías, 15 fotolibros y material de archivo. Las obras de más de un centenar de fotógrafos --Ramón Masats, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Javier Vallhonrat, Carmela García, Bleda y Rosa y Tanit Plana, entre otros -- se organizan en torno a cuatro temas: Madrid, la fotografía española en los noventa, el cuestionamiento del medio y los cuerpos que la habitan, ha informado la sala en un comunicado.

La comisaria, Olga Fernández López, es profesora titular en el departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte docencia en los campos de la historia del arte contemporáneo, y autora de del libro 'Exposiciones y comisariado. Relatos cruzados'.

Explica que "la conformación de la colección de la Comunidad de Madrid no ha respondido solo a un proceso de adquisiciones, sino que ha estado entrelazado con una serie de políticas sobre fotografía, desarrolladas a lo largo de estos más de treinta años, que han contribuido no solo a su patrimonialización, sino también a la popularización de este medio". En este doble proceso, de institucionalización y popularización, "los siete millones de habitantes de la Comunidad se han convertido no solo en copropietarios de este patrimonio, sino también en sus principales espectadores potenciales".

Una "colección heterogénea", en palabras de Olga Fernández López, que homenajea la labor desarrollada en la Sala Canal de Isabel II --una de las primeras sedes especializadas en fotografía de España- a lo largo de estas décadas, especialmente las muestras que se han celebrado en la misma y que están en el origen de la colección.