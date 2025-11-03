Una recreación histórica, visitas teatralizadas o exposiciones por el aniversario del Antiquarium de Complutum de Alcalá

El Antiquarium de Complutum celebra su primer aniversario con una ambiciosa programación - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

El Antiquarium de Complutum, inaugurado el 2 de diciembre de 2024, cumple su primer año de espacio para descubrir el pasado romano de Alcalá y de la Comunidad de Madrid a través de actividades, talleres, exposiciones, conferencias, visitas teatralizadas y una recreación histórica.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, el Antiquarium se ha convertido en "la cabecera del gran parque arqueológico" de la Comunidad de Madrid, un espacio que permite contemplar piezas originales halladas en Complutum, complementadas con recursos digitales, audios, videos, talleres y visitas guiadas

Con motivo de este aniversario, el concejal de Patrimonio Histórico, Vicente Pérez, ha presentado este lunes, acompañado por el jefe de Servicio de Arqueología Sebastián Rascón, la programación 2025-2026, una agenda diversa que consolida al Antiquarium como "centro de referencia" en la interpretación del patrimonio romano.

"El objetivo es acercar la arqueología y la Antigüedad clásica a la ciudadanía, implicando a familias, escolares y visitantes en el conocimiento y disfrute de este importantísimo legado", ha destacado el concejal.

Además, Pérez ha subrayado la apertura del Antiquarium como "un paso clave para poner en valor la ciudad romana y su patrimonio", después de que hasta el 30 de septiembre haya recibido 14.712 visitantes y con el Foro y la Casa de Hippolytus, se hayan alcanzado las 55.000, "superando las cifras del año anterior".

SE ESPERA CERRAR EL AÑO CON 70.000 VISITANTES

El concejal ha manifestado que esperan "cerrar el año con cerca de 70.000 visitantes, consolidando el yacimiento como motor cultural y dinamizador del Distrito II".

Entre las actividades previstas para los próximos meses destaca el ciclo 'Los Romanos y Nosotros, 2025: La mujer en la Antigüedad, una mirada desde el siglo XXI' que incluirá conferencias y coloquios con especialistas, como los doctores Cristina de la Escosura Balbás y Borja Antela Bernárdez, así como visitas temáticas guiadas por la doctora Ana Lucía Sánchez Montes.

El programa que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Alcalá "pretende ir más allá de las tradicionales conferencias, propiciando el encuentro con el gran público y con la comunidad educativa, a la que en gran parte va dirigido", y apuesta por combinar investigación y divulgación.

Asimismo, se presentará la exposición temporal 'Ars Scribendi' entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, un recorrido por la historia de la escritura y el hábito romano de escribir en todo tipo de soportes, de la mano del calígrafo Ricardo Vicente Placed.

El programa incluirá también un viaje a Complutum, con visitas teatralizadas en el Foro y en la Casa de Hippolytus, junto a talleres familiares sobre escritura, teatro, construcción y juegos romanos, en colaboración con la Concejalía de Turismo.

Además, se ofrecerán las actividades 'Roma de la mano de los especialistas', con visitas técnicas a espacios excepcionales como la Casa de los Grifos, guiadas por los propios arqueólogos que trabajan en el yacimiento.

La "arqueología experimental" en Complutum tendrá su espacio con propuestas como 'Hilos del pasado: la industria textil en Roma', a lo que se sumarán visitas guiadas para centros escolares y para el público en general, "fomentando la participación y el aprendizaje activo". Entre las actividades más originales destaca 'De cañas con los Romanos', "un acercamiento en un entorno distendido al mundo" de la Roma antigua y "su influjo en la sociedad actual".

Finalmente, el programa culminará con Complutum Renacida del 1 al 3 de mayo de 2026, "el gran evento de recreación histórica" de la Comunidad de Madrid, en el que más de un centenar de recreadores "devolverán a la vida la ciudad romana", en colaboración con la Concejalía de Turismo y la asociación Ab Urbe Condita.

Pérez ha destacado que en su primer año de vida "el Antiquarium ha demostrado ser mucho más que un museo, un espacio vivo que conecta la investigación con la ciudadanía" y ha concluido que con esta programación 2025-2026 seguirán apostando "por un modelo de gestión participativo, innovador y cercano".

El Antiquarium y el Parque Arqueológico de Complutum se consideran, como "referentes culturales y turísticos de la región, integrando el patrimonio cultural y la historia romana de Alcalá en la vida de la ciudad contemporánea", ha remarcado el Ayuntamiento.