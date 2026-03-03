Los rectores celebran la financiación plurianual y piden a la Comunidad "continuidad y coherencia en el tiempo"

Firma del acuerdo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los seis rectores. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han celebrado la financiación plurianual que han acordado con el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso, a la vez que le han pedido "continuidad y coherencia en el tiempo".

Así lo ha trasladado la Conferencia de Rectores y Rectora de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) en un comunicado que han remitido esta martes por la tarde tras la firma del acuerdo que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Con el nuevo modelo, los centros obtendrán 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031, lo que supone disponer anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, prácticamente el doble que en la actualidad.

De este total, 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual.

Ya avanzó la presidenta de la CRUMA y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, que este acuerdo sobre financiación era "un verdadero hito" y agradeció a la presidenta su "sensibilidad ante las demandas" para llegar a un acuerdo "tan necesario".

DESTACAN EL ESFUERZO ECONÓMICO

"Valoramos positivamente la firma de un acuerdo de financiación plurianual que permite abordar la doble urgencia, estratégica y financiera, a la que se enfrentan las universidades públicas. Subrayamos, al mismo tiempo, que la construcción de un sistema universitario plenamente fortalecido es una tarea acumulativa que exige continuidad en el esfuerzo y coherencia en el tiempo", han remarcado los rectores.

En este sentido, los seis han aplaudido el "esfuerzo económico" que supone una planificación a seis años, así como el carácter plurianual del modelo, que permite visualizar "la evolución hasta 2031 y aporta previsibilidad y estabilidad".

Consideran importante la adaptación a la "realidad" de cada universidad, mediante dos fondos adicionales: el de convergencia, para aquellas universidades con mayores dificultades estructurales, y el adicional para corregir desequilibrios en la financiación básica.

Asimismo, han subrayado que una evolución progresiva hacia un "mayor peso" de los fondos comunes, vinculados a objetivos y necesidades estratégicas, refuerza "la orientación a resultados y la corresponsabilidad".

CERTIDUMBRE PARA EL FUTURO

Por otro lado, CRUMA ha manifestado que este acuerdo "introduce horizonte, certidumbre, previsibilidad y estabilidad" para las seis universidades públicas de la región. Ha añadido que no cierra una etapa, sino que "inaugura una nueva fase de crecimiento responsable, cooperación institucional y ambición compartida".

"Supone un punto de partida sólido para consolidar un sistema universitario madrileño más fuerte, más estratégico y más cohesionado. Las universidades públicas de Madrid están preparadas para asumir este reto con compromiso, transparencia y vocación de servicio público", han defendido.

Finalmente, los seis rectores han manifestado que con recursos adecuados y estabilidad en el tiempo, podrán "intensificar" su contribución al "progreso económico, científico, social y cultural" de la región.

"Madrid tiene la oportunidad de situarse entre los grandes referentes europeos en educación superior, investigación e innovación. Este acuerdo nos acerca a ese objetivo y refuerza una convicción compartida: invertir en universidad pública es invertir en futuro", han concluido.