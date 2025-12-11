Recuenco defiende un "Leganés vivo" y su plan de vivienda y anuncia el primer autobús autónomo a demanda de España

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco - CANAL 33

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha reivindicado este miércoles "una ciudad muy viva", donde "pasan cosas" y donde la gente "quiere invertir, vivir y disfrutar" y, entre otros puntos, ha defendido su plan de vivienda y ha anunciado el primer autobús autónomo a demanda de España.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, Recuenco señaló que su "gran objetivo" es "conseguir una ciudad" en la que los vecinos puedan "disfrutar" de ella, con teatro, cultura, fiestas, nuevas infraestructuras, promociones de viviendas y nuevos proyectos"; lo que, según dijo, supone "la gran diferencia: de la nada a estar haciendo cosas".

Recuenco recordó la presentación de la Estrategia Municipal de Vivienda con cerca de cuatro millones de euros y criticó que la oposición "bloquea siempre", al afirmar que el PSOE "es que se cree que Leganés es suyo" y que "todavía no aceptan que los vecinos les pusieron en la oposición".

Igualmente, sostuvo que cuando uno está en la oposición "también tiene una responsabilidad constructiva" y denunció que PSOE, Podemos y Más Madrid votaron en contra de realizar 108 viviendas en régimen de venta de protección pública a través de la empresa municipal del suelo.

CONTRA LAS 'ZONAS TENSIONADAS'

El alcalde rechazó declarar Leganés "zona tensionada", señalando que "no influye en el precio" y que "en aquellos municipios donde tomaron esa decisión sigue exactamente igual": "Para que puedan bajar los precios de las viviendas, tiene que haber viviendas. La ley de la oferta y la demanda. Cuando tienes una fiscalidad baja y dinamizas el mercado", los propietarios van a poner las viviendas en el mercado".

Recuenco explicó que el plan municipal de vivienda incluye medidas a corto, medio y largo plazo. En el corto prevé en torno a unas 650 viviendas en régimen de alquiler similar al plan Vive, posibles "gracias a la ley de la Comunidad de Madrid". Señaló dos vías: a través de la empresa municipal, si nos admite la oposición; o, si no, lo lanzarán a través de la Junta de Gobierno, "abriendo la puerta a privados a que actúen".

En el largo plazo anunció la puesta en marcha del sector 'Puerta de Madrid', en consorcio con la Comunidad de Madrid, donde se plantean 3.800 viviendas, 1.500 en régimen de venta, otras 1.500 en régimen de protección y 800 en régimen de alquiler.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Sobre el desarrollo tecnológico, Recuenco destacó que Madrid es la región de España que más inversión nacional y extranjera está trayendo y que Leganés cuenta con "la universidad donde se genera el mayor talento de carreras técnicas". Valoró la "alianza" entre la Universidad Carlos III, el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad, la ubicación "estratégica" en la M-40 y el desarrollo de un millón de metros cuadrados más para ampliar el actual parque empresarial.

El primer edil señaló que Leganés dispone de uno de los centros de formación profesional de excelencia, el Luis Vives, y otros centros "donde se está generando talento día tras día". Afirmó que su "gran sueño" es que los vecinos "tengan en su ciudad la posibilidad de estudiar, de crecer y de vivir y desarrollarse profesionalmente".

Recuenco anunció también que Leganés tendrá en 2026 el primer autobús autónomo a demanda de España, que conectará Legatec con el centro y Metrosur. Así, explicó que se montó en el vehículo en una prueba experimental y que es "seguro", aunque advirtió que el problema no está tanto en el autobús como en todo lo que rodea al autobús, como un coche aparca en doble fila y se queda bloqueado.

ZONAS DE BAJAS EMISIONES

Respecto a la zona de bajas emisiones, el regidor leganense respondió que no le votaron para implantarla pero que la normativa europea les obliga a implantarla. "Hay países de Europa donde se están echando para atrás", citando el caso de Francia. Reiteró que "cada ciudad es diferente" y que el alcalde "debe defender su ciudad".

Recuenco criticó decisiones adoptadas en otros lugares sobre movilidad: "Te cargas el comercio, la vida del vecino y la movilidad, el derecho a la movilidad". Puso ejemplos de carriles bus "sin atender" y carriles bici "que no tienen sentido", que "no pasan ni bicis" y "generan conflictos e incluso accidentes". Reprochó que quitarlos supone ahora "una inversión" que frena decisiones.

Sobre la limpieza, el entrevistado aseguró que la ciudad ha mejorado e incrementado los recursos económicos, pero reclamó "campañas de concienciación" porque hay "puntos críticos" en determinados barrios. "Educar en mentalizar", apuntó.

NOTICIAS CULTURALES

Por otro lado, Recuenco celebró que el pleno haya declarado la Ermita de San Nicasio como Bien de Interés Cultural y que la Comunidad de Madrid haya mostrado "mucho interés" en tramitar el expediente. Y contó que el subdirector de Patrimonio le pidió enviar "ya" la documentación.

En relación con las fiestas de Navidad, el primer edil leganense invitó a todos los vecinos y de otros municipios a disfrutar de la ciudad. Destacó que habrá un Belén de Playmobil de tamaño natural, un árbol de 24 metros y una caja regalo musical" para hacerse fotos.

Por último, Recuenco, quien recordó su formación musical, tocó en directo un villancico con un acordeón. "Me gustaría que Leganés fuese un hogar de tranquilidad, paz, armonía, música, buenos ratos y disfrutar de la vida", deseó para concluir la entrevista.