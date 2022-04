Recupera Madrid acusa al PP no sólo de no investigar el presunto espionaje sino de tratar de "ocultarlo deliberadamente"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Recupera Madrid José Manuel Calvo ha acusado al PP no sólo de no investigar el presunto espionaje con recursos municipales a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sino de tratar de "ocultarlo deliberadamente".

Lo ha hecho tras la segunda sesión de la comisión municipal de investigación, en la que el gerente de la EMVS, José Antonio Acosta, ha relatado que conoció los hechos "bochornosos, inmorales e ilegales" del presunto espionaje por la prensa el 16 de febrero porque en una reunión celebrada un mes antes en el edificio APOT, el 12 de enero, le invitaron a salir de ella para, posteriormente, el consejero delegado, Diego Lozano, transmitirle que no le afectaba. "Olvídate, no pasa nada", le dijo.

"El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, mintió cuando dijo que había tenido conocimiento de este supuesto espionaje dos meses atrás, a finales de diciembre, cuando instó a que se abriera una investigación interna en la EMVS, pero el gerente, segundo máximo responsable administrativo de la empresa, no tuvo conocimiento de ella", ha remarcado Calvo ante la prensa.

El edil del Grupo Mixto ha señalado que "hay un mes en blanco desde que el 12 de enero al consejero delegado, Diego Lozano, se le informa por el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, y por el presidente de la EMVS, Álvaro González, de este supuesto rumor y hasta que el gerente se entera".

"Pasa más de un mes, desde el 12 de enero hasta el 17 de febrero", ha subrayado Calvo, lo que interpreta como "un intento por parte del PP" de ocultar el supuesto espionaje dado que "el consejero delegado, Diego Lozano, venía del PP", no así el hoy compareciente, que responde a un "nombramiento más técnico".

Para Calvo, "la parte del PP trató de ocultar este supuesto espionaje. No es que solo no investigara, es que el PP trató de ocultar deliberadamente ese supuesto espoipnaje, que mancha al PP en todo el Gobierno y en particular al alcalde, que dijo que estaba en marcha una investigación que no se ha producido".

Por todo ello el Grupo Mixto insiste en declarar al PP "inhabilitado para seguir gestionando asuntos públicos de Madrid" y les lleva a reclamar como urgente una moción de censura que saque al PP del gobierno de esta ciudad".