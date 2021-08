Recupera Madrid exigirá el blindaje de los carriles bici existentes como medida asociada a la ordenanza de Movilidad

"No es como Almeida dice la ordenanza 360 sino que es la modificación de la ordenanza de 2018", afirma José Manuel Calvo

El grupo mixto de Recupera Madrid exigirá el blindaje de la estructura ciclista existente en la ciudad, los carriles bici, como medida asociada a la ordenanza de Movilidad, ha adelantado este martes el concejal José Manuel Calvo a Europa Press.

"Los carriles bici no se pueden deshacer, por eso plantearemos un documento de proyectos asociados a la aprobación de la ordenanza" que pasará por Pleno el próximo 10 de septiembre, ha concretado el edil de Recupera Madrid. Dicho documento pretenden elevarlo a un Pleno para que sea ratificado y asumido por el Gobierno e incluiría mecanismos de control para evaluar y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados.

Calvo, que en nombre de Recupera Madrid se reunirá este miércoles con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, para seguir negociando la ordenanza, ha definido el texto que se pone encima de la mesa como "continuista" con el trabajo llevado a cabo en la legislatura pasada por Ahora Madrid.

ORDENANZA "CONTINUISTA" CON "ALGUNA MEDIDA MÁS AMBICIOSA"

"No es, como Almeida dice, la ordenanza 360, sino que es la modificación de la ordenanza de 2018", firmada por el equipo que capitaneaba Manuela Carmena, ha puntualizado Calvo, después de matizar que incluye "alguna medida más ambiciosa" y que el Gobierno anterior no se atrevió a incluir como "la restricción de los vehículos no etiquetados a entrar en todo Madrid desde el 1 de enero de 2025". José Manuel Calvo también ha remarcado que la ordenanza que pasará por Pleno incorpora el lenguaje inclusivo.

"Huimos de etiquetas y de trazos gruesos", ha resumido el concejal de Recupera Madrid, después de referirse veladamente a la postura de Más Madrid, que se opone al texto por considerar que "es una ordenanza de los años 80". Para Calvo, eso es tanto como "no decir nada" cuando en el grupo mixto quieren "hablar de contenido".

Y todo esto en un contexto en el que "Madrid Central decae por sentencia judicial", por lo que se enfrentaban a dos opciones, "hacer como Vox, mirar para otro lado para que decaiga y pedir a este gobierno que reconstruya el área de bajas emisiones, o tratar de mejorar esta ordenanza, que es continuista con la anterior".

Para Recupera Madrid, la ordenanza propuesta es "continuista" aunque "menos ambiciosa" que la firmada por la izquierda en la legislatura anterior porque, por ejemplo, sí plantea una nueva zona de bajas emisiones, la de Plaza Elíptica, cuando el grupo mixto "hubiera metido cinco o seis". "Pero para eso hay que gobernar", ha apostillado.

En las negociaciones con Medio Ambiente, Recupera Madrid defiende que "Madrid Central tiene que quedar como está" pero entendiendo "la apertura a comerciantes y empresas" ubicadas en la zona de bajas emisiones, algo que "ya estaba ocurriendo de facto", tanto con empadronamientos o con autorizaciones provisionales de la Junta de Centro.

"SI HAY BANDAS DE APARCAMIENTO PARA COCHES TIENE QUE HABER PARA MOTOS"

Otra de las líneas básicas de Recupera Madrid en la negociación para apoyar la ordenanza tiene que ver con la ordenación del espacio público, concretamente con la prohibición a que las motos puedan aparcar en las aceras. "Si hay bandas de aparcamiento para los coches tiene que haber bandas para motos", ha razonado el edil.

También "las bicicletas tienen que tener las mismas condiciones para poder aparcar", ha incluido, apuntando que "los vehículos se tienen que aparcar en la calzada y los peatones se tienen que poder mover por las aceras".

Recupera Madrid defiende igualmente la apuesta por dar solución a la distribución de última milla. Para eso, el grupo mixto se fija en el modelo de París pero modificándolo apostando por poner a disposición de las empresas de distribución de mercancías un espacio en los aparcamientos municipales.

En la capital francesa han apostado por instalar grandes contenedores a una cierta distancia donde depositar la mercancía, a distribuir posteriormente en bici o con transportes verdes. La translación a Madrid sería a través de espacios en aparcamientos municipales.