Refuerzo en hasta un 131% en Metro y más buses de EMT desde el viernes por 'Black Friday' y el arranque de la Navidad

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) activará desde este viernes un refuerzo especial en Metro de hasta un 131% y más autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) para garantizar la movilidad con motivo del 'Black Friday' y el arranque de la Navidad, fechas con gran afluencia en las zonas céntricas y de compras de la capital.

Un refuerzo "histórico" con motivo del encendido de las luces de Navidad en la capital que tendrá lugar este sábado día 22 y la celebración del 'Black Friday' el próximo día 28 con el que se busca facilitar la movilidad de los madrileños en las zonas de mayor actividad comercial y de ocio, así como ofrecer la mejor alternativa de transporte ante las obras que se están ejecutando en distintos puntos de la ciudad, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

En el caso de Metro, desde primera hora de este viernes día 21 se activará un dispositivo en el suburbano que afectará a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1, con un incremento de trenes que llegará hasta un 75% en las franjas de mañana y tarde.

El sábado, coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño a las 19.30 horas en la Plaza de Cibeles, la circulación será aún mayor, llegando en algunos momentos a duplicarse el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10. El domingo la dinámica será la misma, con aumentos que superarán el 131%.

De cara al próximo fin de semana, con la celebración del 'Black Friday' el viernes, está previsto el mayor volumen de viajeros del año en Metro. En 2024, de hecho, el 29 de noviembre se alcanzó el récord histórico de desplazamientos en el suburbano madrileño, con 2.783.341 viajes, 35.868 más que el máximo anterior registrado en la misma fecha de 2019.

Así, el viernes se reforzará el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 desde la apertura, con picos de hasta un 78%. El sábado, el aumento de trenes se mantendrá desde las 11.00 horas hasta el cierre, alcanzando niveles de hasta un 114%, mientras que el domingo el refuerzo será similar.

En cuanto a los autobuses de la EMT, las líneas que se verán reforzadas 18 líneas: 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Durante la tarde del viernes 28 se aumentará la oferta en diez de ellas con un autobús adicional en cada una, el sábado 29 el número de vehículos ascenderá hasta veinte adicionales y, finalmente, el domingo 30 se incorporarán catorce autobuses más.