Refuerzo de 1.500 policías municipales y 250 sanitarios del Samur conforman el dispositivo de Semana Santa

Archivo - Procesión de La Soledad con el Cristo Yacente frente a la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un refuerzo de 1.500 policías municipales y 250 sanitarios del Samur conforman el dispositivo de Seguridad por Semana Santa que arranca este 27 de abril, Viernes de Dolores, y que se prolongará hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, ha informado la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias

El dispositivo previsto se va a desplegar prioritariamente en el distrito Centro, que es por donde pasan la mayor cantidad de procesiones, aunque también estará presente en otros. Habrá una mayor incidencia los finales de semana y festivos, cuando se espera que haya una mayor presencia de personas.

La Puerta del Sol, por tercer año consecutivo, volverá a convertirse en el epicentro de la mayor parte del paso de las procesiones que se celebran en este distrito. Por segunda vez se instalará un patio de butacas, con 600 sillas, el doble del año pasado, con reserva para personas con movilidad reducida y sillas de ruedas.

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