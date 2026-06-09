Refuerzos en L8 de Metro y EMT y bicimad gratuitos en la última jornada del Papa León XIV en Madrid

Archivo.- Recinto Ifema Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se despide este martes de Madrid para continuar su visita apostólica a España en Barcelona y Canarias con un encuentro con los voluntarios en Ifema Madrid en una jornada en la que continuarán los refuerzos de transporte público, aunque más limitados, y la ciudad empezará a recuperar la normalidad circulatoria con la reapertura de varias vías.

En concreto, la última jornada del Papa tendrá como protagonista el encuentro con los voluntarios en Ifema Madrid (10.20 horas), antes de que tome un avión en Barajas en dirección a Barcelona (11.10 horas).

En esta jornada, la Línea 8 de Metro contará con un refuerzo de hasta un 25% entre las 8.00 y las 11.00 horas y continuará la gratuidad de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y bicimad. Por su lado, las líneas municipales de autobús 73, 104, 112, 120, 122, 153, 165, 166, 171, SE709 y T11 podrán ver modificado su recorrido.

RECUPERACIÓN DEL TRÁFICO

Por su lado, el tráfico en superficie irá recuperando la normalidad, principalmente en el entorno de las plazas de Lima (Paseo de la Castellana) y Cibeles, aunque con cortes parciales para facilitar las labores hasta la noche del miércoles, en el primer caso, y entre el 12 y el 13, en el segundo.

En concreto, en la zona de la Plaza de Lima ya se han recuperado totalmente las calzadas en General Perón, Concha Espina, Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Lima y el Puente de Raimundo Fernández Villaverde, y la Plaza de San Juan de la Cruz.

Parcialmente habilitado sigue el Paseo de la Castellana, entre la Plaza de San Juan de la Cruz y el Puente de Raimundo Fernández Villaverde, aunque está previsto que la retirada de las torres se ejecuten durante la noche del lunes al martes, han apuntado desde el Ayuntamiento.

Siguen las restricciones en algunos giros en el caso de los carriles que rodean la Plaza de Lima. De esta forma, debido a la limitación de capacidad de la zona, los anillos de la plaza sólo permiten la circulación Norte-Sur, Sur-Norte y giros a la derecha desde las calles General Perón y Concha Espina.

Por contra, no se permiten los movimientos desde General Perón para tomar el Paseo de la Castellana sentido norte ni desde Concha Espina para tomar el Paseo de la Castellana sentido Sur. Tampoco se permiten los cruces de la Plaza desde General Perón a Concha Espina y viceversa. Estos movimientos se mantendrán hasta el desmontaje total del escenario, previsto para miércoles día 10 a las 22.00 horas.

Totalmente cortados permanecen los carriles del Paseo de la Castellana en la Plaza de Lima --en la zona de la ubicación del escenario de la vigila--, cuyo desmontaje total está previsto para el miércoles 10 a las 22.00 horas.

PLAZA DE CIBELES Y ALEDAÑOS

En el entorno de la Plaza de Cibeles y aledaños, ya se han recuperado las calzadas en Plaza de Colón, Goya, Génova, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado sentido plaza de Carlos V (sur), Plaza de la Independencia, Plaza de Neptuno, y calle Alcalá, desde conexión con Gran Vía hasta Cibeles.

En este caso y para el desmontaje previo de audio y video de las torres en acera, el Ayuntamiento ha advertido que se ocupará de forma permanente un carril sentido Plaza de Cibeles entre las 8.00 y las 22.00 horas de este martes día 9.

Parcialmente habilitado seguirá el Paseo del Prado, en el que existe aún ocupación de carriles izquierdos. En este caso, se prevé la retirada y desmontaje de las torres existentes la noche del martes al miércoles.

También la calle Serrano, donde únicamente permanece una torre en carril bus en su confluencia con la Plaza de la Independencia que se prevé desmontar la noche del 9 al 10 de junio, y la calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia, donde las torres se retirarán previsiblemente durante la noche del miércoles al jueves 10.

Continúa totalmente cortada la zona de ubicación del coro que ocupa las dársenas y paradas de las líneas nocturnas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la Plaza de Cibeles. En este caso, se prevé la retirada de la ocupación la noche del lunes al martes, de 22.00 a 7.00 horas.

También las dársenas y paradas de autobuses de EMT frente al Cuartel del Ejército, cuya liberación total de la zona está prevista en la noche del 12 al 13 de junio.