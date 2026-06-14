La región continúa este domingo en aviso amarillo por tormentas, que se mantendrá el lunes solo en la Sierra

Archivo - Una pareja camina hacia la Estación de San Yago, en la sierra norte de Madrid, a 19 de enero de 2024, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo el aviso amarillo por tormentas en toda la Comunidad de Madrid, una situación que se prolongará durante la jornada del lunes, aunque únicamente en la zona de la Sierra.

En concreto, el aviso amarillo permanecerá activo entre las 12 y las 24 horas, con una probabilidad de tormentas de entre el 40 y el 70%, según informa Emergencias Madrid 112.

De cara al lunes, la Aemet mantiene el nivel amarillo por tormentas exclusivamente en la Sierra, donde el aviso estará vigente entre las 14 y las 21 horas.

Ante esta situación, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado la información y las recomendaciones correspondientes a todos los Ayuntamientos y organismos oficiales de la Comunidad de Madrid.