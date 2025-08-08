Regresa el concierto sorpresa de Veranos de la Villa en una semana llena de música, cine y estrenos internacionales

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 41ª edición de Veranos de la Villa, organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, entra en su sexta semana con la vuelta de 'Algo Inesperado', el emblemático concierto sorpresa que se celebra cada agosto en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que, en esta ocasión, la cita será el 14 de agosto, a las 21.30 horas, como antesala al día grande de las fiestas de la Paloma. Como es habitual, el nombre del artista será guardado en secreto hasta el último momento.

Antes, la programación musical arrancará el 13 de agosto con 'Stereoparty', de Subterfuge Records, que celebrará el sonido de los 90 con bandas como Los fresones rebeldes, Psilicon Flesh, The Killer Barbies y Lady Banana. Esa misma noche, Fran Doblas presentará 'Mis coplas' en el IES San Isidro.

El festival dará también espacio a artistas emergentes como La Tania, ganadora del Goya 2025 a la mejor canción original, que actuará el 16 de agosto, y Bikôkô, que fusionará ritmos africanos, electrónica y pop el día 17, ambos en el IES San Isidro. El jazz tendrá protagonismo con jam sessions de Pepe Rivero (12 de agosto) y Moisés P. Sánchez (14 de agosto), así como el concierto de Pablo Martín Caminero (15 de agosto), que unirá jazz y flamenco.

En el apartado cinematográfico, el ciclo Cine Caliente proyectará 'Los asesinatos de mamá' (1994) el 12 de agosto en el Parque de la Bombilla, con presentación de Valeria Vegas y Germán González. Ese mismo día, Pasión Vega interpretará canciones icónicas del cine de Pedro Almodóvar en Pasión Almodóvar.

Los estrenos internacionales llegarán con 'Mobius', de la compañía irlandesa Rogu: Art of Fire (15 y 16 de agosto en Matadero Madrid), y 'Hilo de fuego', del Ballet Flamenco de Carlos Rodríguez (16 y 17 de agosto en Condeduque).

El fin de semana también llevará a la capital teatro y danza. En concreto, 'Lavanderas', de La Chivata Teatro (8 y 9 de agosto, IES San Isidro), 'Time, dance, poetry', de Riva & Repele Dance Company (8 y 9 de agosto, Condeduque), la ópera 'La Bohème' (9 de agosto, Condeduque) y el recital 'Raíces y Resonancias' de Marcos Madrigal (10 de agosto, IES San Isidro).