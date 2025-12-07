La 'Reina Roja' de Gómez-Jurado o la Guerra Civil de Uclés, entre los libros más demandados en bibliotecas madrileñas

Archivo - Varios libros - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El thriller protagonizado por Antonia Scott en 'Reina Roja' y 'Loba Negra', firmado por Juan Gómez-Jurado, o la Guerra Civil bajo un prisma de realismo mágico de David Uclés en su 'La Península de las casas vacías' son algunos de los libros que siguen generando más interés en las bibliotecas públicas madrileñas.

Se unen en la plataforma virtual de bibliotecas madrileñas, consultada por Europa Press, a novelas de suspense, como las firmadas por Carmen Mola en 'La novia gitana', 'Las madres' o 'La red púrpura'; 'El silencio de la ciudad blanca' y 'Los señores del tiempo', de Eva García Sáenz de Urturi; 'La asistenta', de Freida McFadden; 'Un animal salvaje', de Joël Dicker, o 'El día que se perdió la cordura', de Javier Castillo.

Entre los favoritos de los lectores madrileños también está el Premio Planeta 2016, 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo, y algunos de los títulos que, aunque pasen los años, siguen estando entre los más vendidos, como 'La mala costumbre', de Alana S. Portero, un viaje por el San Blas de los 80 y un recorrido vital, de lucha y de descubrimiento de una mujer trans, o 'Los asquerosos', de Santiago Lorenzo, y su España vaciada.

La oda de amor a los libros en 'El infinito en un junco: la invencion de los libros del mundo antiguo', de Irene Vallejo, está en el top de los más demandados, como la novela de literatura juvenil 'Invisible', de Eloy Moreno, o la psicología de Marián Rojas Estapé en 'Encuentra a tu persona vitamina'.

La historia de la Humanidad en 'Sapiens, de animales a dioses', de Yuval Noah Harari, sigue despertando la curiosidad de los lectores madrileños, igual que el matrimonio de William Shakespeare y Anne Hathaway ante la muerte de su hijo y la escritura de Hamlet en el 'Hamnet' de Maggie O'Farrell.