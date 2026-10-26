Un relojero se enfrenta a cinco años de cárcel por apropiarse de relojes Rolex y Cartier valorados en 70.000 euros

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un relojero se enfrenta a cinco años de prisión acusado de apropiarse de numerosos relojes de alta gama que sus clientes le entregaban para reparar en su establecimiento de Madrid y que presuntamente vendía o empeñaba para obtener un beneficio económico.

El acusado, R. S. P., socio y trabajador de la mercantil Sayago y Hellín Relojeros SL, que operaba bajo el nombre comercial 'The One Watch' en el centro comercial ACB Serrano de Madrid, habría cometido los hechos entre enero y diciembre de 2023, aprovechando su condición de responsable del negocio para disponer de los relojes que quedaban depositados en el establecimiento.

Estaba previsto que el juicio por un delito de apropiación indebida arrancara este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid pero finalmente se ha suspendido ante la incomparececia de varios testigos fundamentales en la causa. En los pasillos de la sede judicial se han vivido momentos de tensión cuando uno de los afectados ha increpado al acusado.

Según el escrito fiscal, el acusado habría actuado con la intención de obtener un beneficio económico ilícito, enajenando o pignorando las piezas en comercios de compraventa de relojes y objetos de valor e incorporando el dinero obtenido a su patrimonio.

RELOJES ROLEX, CARTIER Y HUBLOT

Entre los casos recogidos en el escrito de acusación figuran varios relojes de marcas de lujo. En julio de 2023, el acusado habría recibido para reparar un Omega de oro valorado en 1.800 euros y un Cartier Tank de oro tasado en 3.000 euros, que no fueron devueltos a sus propietarios.

También se le atribuye no haber devuelto un Hublot de acero y oro valorado en 4.500 euros, entregado en octubre de ese año, así como varios relojes Cartier, Rolex, Longines, Omega y otras marcas.

Uno de los perjudicados habría entregado en septiembre de 2023 dos relojes Cartier, uno Tank de oro valorado en 10.000 euros y otro Ballon Bleu de acero tasado en 3.500 euros, que tampoco recuperó.

Asimismo, una clienta habría dejado en junio de ese año tres relojes, un Rolex valorado en 11.000 euros y dos Cartier tasados en 3.500 y 4.500 euros, respectivamente, que no le fueron restituidos.

En otros casos, los propietarios recuperaron parte de las piezas, pero faltaban componentes como cajas, brazaletes, correas o mecanismos internos. Entre ellos figuran un Certina de oro, un Cyma de oro y un Rolex Datejust de acero.

VARIOS RELOJES FUERON RECUPERADOS POR LA POLICÍA

El escrito fiscal recoge también varios relojes que fueron localizados por la Policía en distintos establecimientos de compraventa de Madrid a los que presuntamente los había llevado el acusado. Entre ellos figuran comercios situados en la Puerta del Sol, la calle Montera y la calle Serrano.

En estos casos, los propietarios recuperaron las piezas y manifestaron que no reclamaban una indemnización. Otros perjudicados, sin embargo, reclaman compensaciones por el valor de los relojes que no recuperaron o por los componentes que faltaban.

La Fiscalía cifra en 70.650 euros el importe total de los relojes tasados de los que presuntamente se apropió el acusado. La mercantil Sayago y Hellín Relojeros SL se encuentra extinguida desde el 21 de mayo de 2025.

CINCO AÑOS DE PRISIÓN Y EL PAGO DE INDEMNIZACIONES

El Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión, además de una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a los perjudicados por las cantidades correspondientes a los relojes no devueltos o a los elementos que faltaban. Entre las compensaciones solicitadas figuran 19.000 euros para una de las perjudicadas, 13.500 euros para otro cliente y 6.500 euros para el propietario de un Rolex.

La Fiscalía propone para el juicio el interrogatorio del acusado, la declaración de testigos, la ratificación de los informes periciales y la prueba documental incorporada a la causa.

El escrito de acusación, fechado el 26 de septiembre de 2025, interesa la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Madrid. La culpabilidad del acusado deberá determinarse en el correspondiente procedimiento judicial.