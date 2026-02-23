Renfe aconseja una mayor "antelación" a usuarios de Cercanías para llegar a Atocha o Chamartín para coger un tren

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha publicado este lunes un aviso a las personas que usan la red de Cercanías de Madrid con la recomendación de que salgan "con más antelación" para poder llegar a tiempo a las estaciones de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes o Madrid Chamartín-Clara Campoamor para tomar un tren.

Desde la compañía ferroviaria se insta a la ciudadanía a planificar su viaje con margen después de que Cercanías Madrid haya modificado desde este lunes los horarios de las líneas C-2, C-7 y C-8 como consecuencia del temporal de fuertes vientos de la pasada semana que ha dañado la cubierta del taller de Fuencarral, por lo que los tiempos de espera pueden aumentar.

En un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', desde la compañía ferroviaria se avisa así a los viajeros que vayan a coger un tren de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia en estas estaciones y tengan pensado usar la red de Cercanías para sus desplazamientos.

Según ha informado la compañía en sus redes sociales, las frecuencias de paso de los trenes en estas tres líneas se mantienen, salvo en momentos puntuales en los que podrían producirse ajustes.

Asimismo, el servicio de trenes Civis Guadalajara-Madrid Chamartín Clara Campoamor queda suspendido por esta incidencia. Se informará del restablecimiento del servicio cuando sea posible.