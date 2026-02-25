La renovación del enlace sobre la A-6 afronta su recta final tras una inversión de 4 millones

El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, visita obras del enlace de la A-6 - E

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) - Las obras de reparación del paso superior situado en el km 30,25 de la autovía A-6 que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible afronta su recta final tras una inversión de 4 millones de euros, ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha visitado hoy los trabajos, que muestran el "compromiso del Gobierno de España con la movilidad, la seguridad y el transporte" de los madrileños.

En la renovación de dicha estructura, que conecta las vías de servicio de ambos sentidos de la autovía y permite el acceso a Torrelodones Colonia a través de la M-519, se ha invertido un presupuesto vigente de 4,04 millones de euros.

Esta inversión se suman a los más de 730 millones de euros que el Gobierno de España llevan invertidos en la mejora de la red viaria de titularidad estatal de la región desde 2018.

Acompañado por la jefa de la Demarcación de Carreteras de Madrid, Gloria Ramos; el tercer teniente de alcalde de Torrelodones, Óscar Fernández; y responsables de la obra, el delegado del Gobierno, que ha calificado esta obra de "muy trascendente para la zona", ha defendido la "buena planificación" con la que se ha realizado la intervención, que ya está muy próxima a finalizar, tratando de causar el menor perjuicio posible y las molestias a los vecinos.

Esta intervención se suma a otras que están en marcha en la región en localidades como Collado Villalba o Alpedrete, todas ellas encaminadas a mejorar la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

TRABAJOS EJECUTADOS

Desde el inicio de la actuación se han ejecutado diversos trabajos preparatorios y de refuerzo estructural en el paso superior de la autovía A-6. Entre ellos, se ha instalado el apeo provisional de la estructura y se han construido una zapata y nuevas pilas en la mediana para habilitar un apoyo central adicional.

También se ha llevado a cabo el saneo y refuerzo del tablero, que ha incluido la hidrodemolición de la capa superior del hormigón, la colocación de nueva armadura y el posterior hormigonado con un material de alta resistencia e impermeabilizante. Además, se ha reconstruido la parte central de los voladizos y se ha ejecutado una riostra bajo el tablero para conectarlo con las nuevas pilas.

De cara a la finalización de las obras, quedan pendientes la transmisión de cargas a los nuevos apoyos y la retirada del apeo provisional, así como la reposición del firme, la señalización y los sistemas de contención. También se procederá a la protección de los paramentos de hormigón, la reconstrucción de la mediana tras la retirada de los apeos y la reposición definitiva del firme de la autovía una vez concluyan los desvíos de tráfico.