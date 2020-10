La Renta Mínima de Inserción pierde casi 4.500 perceptores en tres meses por la llegada del Ingreso Mínimo Vital

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Renta Mínima de Inserción regional(RMI) ha perdido en los últimos tres meses casi 4.500 perceptores, al pasar de 2.493 beneficiarios en junio a 18.032 en septiembre, según el informe mensual publicado por la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

Este importante descenso, en plena crisis sanitaria, se debe a la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado por el Gobierno de España, que es preferente e incompatible con la RMI. Además, sus cuantías son superiores a las de la ayuda regional.

Fuentes del departamento que dirige ahora Javier Luengo han indicado a Europa Press que se está tratando de realizar una transición ordenada entre ambas ayudas para evitar que ninguna familia se quede un tiempo sin una prestación, ante los retrasos burocráticos existentes.

Además, han indicado que el dinero que se ahorre con el cambio la Consejería lo destinará a otros partidas necesarias para los más desfavorecidos. El gasto en RMI el septiembre fue de 8,05 millones de euros, frente a las 10,63 millones del mes de junio, casi 2,6 millones menos.

Algunas asociaciones y partidos políticos piden al Ejecutivo autonómico que cambie la normativa para hacer compatibles ambas prestaciones, como en otras comunidades. En Madrid solo es compatible como complemento hasta la cuantía mínima en el caso de que se le conceda a esa familia un IMV parcial.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES

Las familias perceptoras de la RMI en septiembre han sido 18.032, de las cuales 10.793 tienen su domicilio en la capital, el 59,86 por ciento del total. En cuanto a sexo, los hombres son 6.414 y las mujeres 11.618. Por lo que respecta a las familias de nacionalidad extranjera, ascienden a 4.386 familias, lo que supone un 24,32 por ciento del total.

El importe de la nómina de familias extranjeras asciende a 1.889.570 euros. El 37,37 por ciento de las familias extranjeras que perciben RMI son de nacionalidad marroquí, seguidos por el 17,6 por ciento de nacionalidad rumana.

El 37,59 por ciento son personas solas y el 46,59 por ciento tiene a su cargo menores de edad. El 30,78 por ciento de las familias tienen un tiempo de permanencia como perceptoras RMI superior a 2 años e inferior

a 5 años y el 49,96 por ciento supera los 5 años de permanencia.

El número de nuevas solicitudes RMI en septiembre han sido de 249, el más bajo de todo el año, frente al más alto de junio, con 1.545 solicitudes. El julio ya hubo 292 y en agosto 329. El mes pasado se concedieron solo 8 rentas, se denegaron 122, se archivaron 5 y se extinguieron 484.

Las causas más comunes de la denegación fueron no acreditar carencia de recursos económicos, no constituir una unidad de convivencia independiente con un mínimo de medio año, superar el límite patrimonial de la unidad de convivencia o no acreditar la residencia en la Comunidad de Madrid.