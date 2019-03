Renuncian dos integrantes de la lista de IU a la Comunidad tras el rechazo de la oferta de confluencia de Podemos

Publicado 27/03/2019 15:14:10 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la candidatura de IU a la Comunidad de Madrid Curro García Corrales y Maite Pina han comunicado su renuncia a formar parte de la lista de la formación tras el resultado del referéndum a los militantes, que rechazaron la oferta de confluencia con Podemos apostando en su lugar por Anticapitalistas.

Corrales es concejal de Presidencia en el Ayuntamiento de Rivas y coportavoz de IU Rivas mientras que Pina es edil de Somos Pozuelo. El primero ostentaba el número 6 en la lista que encabeza la candidata Sol Sánchez mientras que la segunda se situaba en el puesto 13.

En un comunicado conjunto, aseguran que tras el resultado de la consulta la organización debe trabajar "cohesionada" en torno a la opción ganadora, pero las "apelaciones" a la unidad "fuese cual fuese el resultado no pueden convertirse en un rodillo o una trágala".

"Y pensamos que lo mejor es dar este paso. No estamos aquí por estar, no nos embarcamos en este reto para asegurarnos un puesto. Por eso mismo, desde la lealtad a IU, entendemos que nuestro lugar ahora no está como candidato y candidata al parlamento autonómico, y que esa responsabilidad debe ser encarada por quienes han visto sus posiciones vencedoras en la consulta", aseguran ambos.

También añaden que, "por desgracia", observan que aquello que les motivó a formar parte de esa propuesta unitaria de candidatura en el seno de IU, el "afán por conseguir la mayor unidad posible con otros actores políticos", el "empeño por abrir" la agenda política a una "mayor interlocución con la sociedad civil, la izquierda social y la ciudadanía progresista organiza de la región", y la posibilidad de aportar a la propuesta autonómica el patrimonio político acumulado por el partido en el municipalismo, queda ahora "desdibujada" tras el resultado del referéndum.

"Nos cuesta reconocernos en lo que políticamente va a representar la opción ganadora del referéndum cuando se concrete como coalición electoral con Anticapitalistas", han añadido.

En consonancia con lo acordado en Frente Amplio, el partido integrante de IU del que forman parte, ambos afrontarán el ciclo electoral trabajando en las responsabilidades orgánicas de IU Madrid, que "mantienen", y priorizando las elecciones municipales para que IU "siga siendo referencia de municipalismo transformador".

"Haremos cuanto esté en nuestra mano para que los resultados de IU sean los mejores en las próximas elecciones del 26 de mayo", aseveran Corrales y Pina en este texto de renuncia.

Esta salida se suma a la del coportavoz de IU Madrid, Mauricio Valiente, que renunció ayer a la candidatura al Ayuntamiento de la capital por IU tras conocer los resultados de la consulta a la Comunidad, donde las bases han rechazado la propuesta de Podemos y apuestan por confluir con Anticapitalistas.