Salón de Plenos del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. - AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Velilla de San Antonio ha reprobado este miércoles al concejal no adscrito Pedro Jesús Espada por su "vinculación con Núcleo Nacional", a través de una moción de urgencia presentada por Más Madrid y PSOE, los partidos del Gobierno municipal, que ha salido adelante con la abstención de PP y Vox.

En el texto de la moción, al que ha tenido acceso Europa Press, se alude a las informaciones publicadas sobre la investigación policial de Núcleo Nacional, en las que se sitúa al edil entre los fundadores de la organización.

Asimismo, se recoge que Espada ha acudido a sesiones plenarias con indumentaria de esta organización y ha defendido públicamente su participación y apoyo a la misma. En este sentido, se recuerda que, al referirse a su colaboración con Noviembre Nacional, formación política vinculada al grupo, llegó a afirmar que "Velilla de San Antonio es punta de lanza y referente de esta lucha municipalista".

La moción señala que Núcleo Nacional está siendo investigada judicialmente por presuntos delitos de odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, entre otros, y recoge las investigaciones policiales sobre la supuesta captación y adoctrinamiento de jóvenes, incluidos menores de edad, así como su presunta relación con grupos violentos.

También hace referencia a la intervención policial de armas de fuego, munición y armas prohibidas, así como a las medidas cautelares acordadas judicialmente contra la organización, entre ellas el cese de su actividad y el cierre de sus sedes.

TENSIÓN EN EL DEBATE DE LA INICIATIVA

En el debate de la moción, el portavoz del PP, Miguel García, ha sostenido que, al ser una moción de urgencia, no han tenido "tiempo prácticamente para decidir el sentido del voto" y, además, ha indicado que los concejales no son "jueces" y con este texto están "condenando" a Espada "cuando no ha sido ni siquiera detenido". "Si el señor Espada tiene amigos poco edificantes, hay miembros de esta corporación que también los tienen y que, incluso, están pendientes de juicio", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Teresa Angullo, ha coincidido con el 'popular' en su posición y ha hecho hincapié en que de momento lo más que ha hecho el edil reprobado "es vestir un polo y salir en una foto".

Espada ha dado las gracias por esta reprobación, que para él es "una medalla" y un "motivo de orgullo", ya que viene de Más Madrid y de PSOE, "el partido que ha sustituido a toda la cúpula de Adif para meter a todos sus cargos políticos, porque había que enrojecerla, y que ha costado la vida a más de 100 españoles". "Sus partidos, manchados de sangre, vienen a perseguirme a mí por formar parte de una organización legal", ha lanzado.

A continuación, la edil de Más Madrid, Silvia Castillo, ha indicado que no es motivo para abstenerse que la moción sea de urgencia porque todos los vecinos del municipio son conocedores de lo que se le acusa y ha instado al edil no adscrito a condenar "cualquier tipo de violencia".

"¿Como no voy a condenar la violencia si llevo aquí 12 años y todavía no les he tocado un pelo?", ha lanzado el concejal, para a continuación defender que su batalla ha sido "política".

En ese momento, la alcaldesa, Antonia Alcázar, le ha retirado la palabra y personas del público han increpado verbalmente al equipo de Gobierno. Ante esto, la regidora ha solicitado la intervención de la Policía Local para proceder a su desalojo, momento en el que Espada y Ramón Muñoz, el otro edil no adscrito, han abandonado el Pleno.