Rescatada una joven tras caer a un pozo de seis metros de profundidad en un descampado de Torrejón de Ardoz

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a una joven de unos 20 años que se precipitó accidentalmente en un pozo de unos seis metros de profundidad cuando caminaba por un descampado en Torrejón de Ardoz.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21.30 horas de este viernes cuando la joven cayó fortuitamente en un pozo de seis metros de profundidad y 80 centímetros de diámetro, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los efectivos de los Bomberos estuvieron trabajando en el lugar durante una hora hasta que lograron sacar a la chica. Una vez fuera, la joven fue atendida por sanitarios del Summa 112 al presentar pequeños rasguños y lesiones muy leves y fue dada de alta en el lugar.