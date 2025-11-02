Rescatado un senderista de 32 años tras caer y quedarse enriscado en Guadarrama - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA) ha rescatado a un senderista de 32 años que sufrió una caída y quedó enriscado en la vía de escalada Toñi hacia La Maliciosa, en Guadarrama.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las condiciones meteorológicas adversas implicaron que el rescate durase más de 7 horas. El senderista fue atendido 'in situ' por un enfermero del Summa 112 integrado en el dispositivo.

Es el propio senderista el que llama a Madrid112 a las 11.30 tras sufrir la caída y verse atrapado. A la llegada del personal de emergencias presentaba heridas leves.