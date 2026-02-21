Rescatados por la Guardia Civil cuatro jóvenes que habían quedado colgados en una ladera de Peñalara

Archivo - El GREIM Navacerrada rescata a cuatro jóvenes en Peñalara. - JCYL - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Navacerrada, ha rescatado con éxito a cuatro jóvenes, tres adolescentes y un menor de edad, que habían caído deslizando por la ladera norte de Peñalara donde habían quedado colgados.

Según ha informado el Cueerpo en un comunicado, uno de ellos pudo frenar al grupo con un piolet, quedándose los cuatro colgados sin poder moverse y habiendo podido caer por la ladera de cerca de 300 metros con consecuencias fatales. El aviso alertaba de que los cuatro jóvenes habían quedado bloqueados en una pendiente helada tras sufrir una caída y no podían progresar ni descender.

Tras conseguir llegar a los jóvenes y comprobar que todos se encontraban conscientes, aunque con principio de hipotermia y uno de ellos en shock, los especialistas iniciaron maniobras técnicas con la instalación de cuerdas en el hielo para garantizar un descenso seguro.

El operativo se desarrolló en condiciones "especialmente adversas", con presencia de placas de hielo, bajas temperaturas y un elevado desgaste físico de los afectados, lo que incrementó la complejidad y duración del rescate. Finalmente, el rescate se prolongó durante varias horas, acabando de madrugada con la evacuación a una zona segura y siendo trasladados a Guadarrama, donde los padres del menor se hicieron cargo del grupo.

La Guardia Civil ha destacado "la profesionalidad y preparación" de sus efectivos en rescates de alta montaña y ha recordado la importancia de extremar la planificación, el uso de material adecuado y la consulta de la previsión meteorológica.