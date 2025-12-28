Rescatados un hombre y una mujer en la vertiente segoviana de Peñalara tras dos horas de búsqueda

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han sido rescatados este domingo tras ser hallados después de dos horas de búsqueda en la vertiente segoviana de Peñalara, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Ambos han sido rescatados gracias a un operativo conjunto formado por Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales (GERA), por el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid (SEREIM) y por la Cruz Roja.

Tal y como ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las dos personas se encuentran bien.