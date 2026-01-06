Rescatan a 19 personas, entre ellas dos menores, atrapadas en una noria en Torrejón

Imagen del resacate en el parque Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz. - EMERGENCIAS 112 MADRID
MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este martes a 19 personas, dos de ellas menores de edad, que habían quedado atrapadas a 35 metros de altura en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.
Todas ellas, que han sido rescatadas con autoescala por los bomberos, han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran bien, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La noria dejó de funcionar esta tarde y estas 19 personas que estaban en la atracción quedaron sin poder bajar, siendo necesaria la intervención de cuatro dotaciones de BomberosCM y dos unidades de jefatura.