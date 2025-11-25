El restaurante 'Ramón Freixa Atelier' de Madrid suma dos estrellas Michelin

Archivo - Ramón Freixa en Ramón Freixa Atelier - FRAN CALDERON - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante 'Ramón Freixa Atelier' de Madrid, del chef catalán Ramón Freixa, ha sumado dos estrellas en la 'Guía Michelin' durante la gala que se ha celebrado este martes en el Espacio Sohrlin de Málaga, donde se han mantenido con tres estrellas los mismos 16 establecimientos de restauración que ya ostentaban esta máxima distinción en la edición de 2025.

Sobre el 'Ramón Freixa Atelier' se ha destacado "la nueva y sorprendente apuesta de este magnífico chef, que defiende su particular concepción de la alta cocina en un espacio exclusivo", en el que el cocinero interactúa con los comensales.

Así, también han resultado ganadores de las dos estrellas de la 'Guía Michelin' los restaurantes: 'Aleia' (Barcelona) con los chefs Paulo Airundo y Rafa de Bedoya; 'La Boscana' (Bellvis, Lleida), que ha recogido el cocinero José Castañé; 'Mont Bar' (Barcelona) con el chef Francisco José Aguado; y 'Enigma' (Barcelona) con el chef Albert Adrià al frente de los fogones.

Con el reconocimiento de cinco restaurantes más en esta distinción, ya son 37 los restaurantes galardonados en esta categoría.

También otros tres restaurantes madrileños han conseguido una estrella Michelin: 'Èter', de los hermanos Sergio y Mario Tofe, ubicado en Legazpi; 'Emi', del chef extremeño, criado en Alcobendas, Rubén Hernández Mosquero, situado en Gaztambide; o el 'Ancestral', en la localidad de Pozuelo de Alarcón, de Saúl González y Víctor Gonzalo Infantes.

En cuanto a los premios especiales, la Comunidad de Madrid también ha sido distinguida con el Mejor Jefe de Sala para Abel Valverde, del restaurante 'Desde 1911', con una estrella Michelin; o con el Premio Michelin al Sommelier 2026, patrocinado por Vila Viniteca, para Luis Baselga, al frente de la bodega del biestrellado 'Smoked Room' (Madrid).

La ceremonia de la 'Guía Michelin España & Andorra 2026', que ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, ha estado marcada por reencuentros, emoción y galardones. Entre las 1.295 reseñas incluidas este año (siete en Andorra), se han incorporado 161 nuevos restaurantes a la selección (uno en Andorra).

Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, ha señalado: "Este año, el elevado número de nuevas incorporaciones confirma que las escenas culinarias de España y Andorra están viviendo un dinamismo sin precedentes, marcado por la consolidación de restaurantes ya establecidos y la fuerte irrupción de jóvenes talentos, lo que apunta a un futuro realmente prometedor".