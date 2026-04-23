Los restos de tranvía hallados en la Puerta de Alcalá serán musealizados aunque no están protegidos por Ley Patrimonio

Operarios durante el descubrimiento de las vías del tranvía en las obras de la Puerta de Alcalá, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que los restos del tranvía hallados en las obras de la Puerta de Alcalá serán musealizados una vez sean estudiados por parte de los técnicos de la Comunidad de Madrid, aunque no estén protegidos por la Ley de Patrimonio.

Así lo ha trasladado Sanz en la rueda de prensa porterior a la Junta de Gobierno este jueves, después de que el dispositivo de control arqueológico de la obra hallara el lunes los restos durante las obras de reforma en la Puerta de Alcalá que está acometiendo el Ayuntamiento de Madrid.

Además, según ha señalado la vicealcaldesa, el informe de la Comunidad dicta que las vías de tranvía no están protegidas por la Ley de Patrimonio y, por tanto, "no hay inconveniente" para el desmontaje de los restos.

"No hay ninguna obligación legal de proteger esos restos, no están amparados por la Ley de Patrimonio, pero en todo caso los técnicos de la Comunidad nos dicen que no hay ningún inconveniente para que se puedan extraer de manera controlada y que se pueda hacer alguna actuación que permita ponerlos en valor", ha destacado Sanz.

En este sentido, ha explicado que desde el Ayuntamiento van a ver "cuál es la ubicación mejor" para esa musealización que se puede hacer de una parte de esos restos por su "valor emocional" para los madrileños.

UNESCO

Respecto a la protección de los restos por parte de la Unesco, ha señalado que si hubiera una modificación del proyecto habría que hacer esa consulta a Patrimonio Mundial, pero "no es necesario" porque puede instalarse en otro lugar sin alterar el proyecto previsto para esa zona.

Por otro lado, Sanz ha desvelado que pueden aparecer más restos de tranvía en otros puntos de la ciudad como ya han aparecido en otras ocasiones porque esos restos "nunca se retiraron" una vez que se asfaltó sobre esas vías.

La red electrificada de tranvías de Madrid echó a andar a partir de 1898, un servicio que desapareció definitivamente en el verano de 1972. Hasta entonces varias líneas pasaban por Alcalá conectando el centro con Arturo Soria o Plaza de Castilla.