Retenciones en las principales autovías de salida de Madrid en el arranque del segundo fin de semana de julio

Archivo - Decenas de vehículos en la A-6 - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las salidas de Madrid por las autovías A-1, A-3, A-5 y A-6 registraban complicaciones circulatorias en el arranque del tercer fin de semana de julio, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con datos de las 16.45 horas, había tráfico intenso en las salidas de la capital por la A-1, en el entorno del Circuito del Jarama y en El Molar; en la A-3, en Rivas Vaciamadrid y en Perales de Tajuña; en la A-5, en Alcorcón y Navalcarnero, y en la A-6, en Majadahonda y Las Rozas.

Asimismo, había congestión circulatoria en las vías de circunvalación M-40 y M-45, en la zona de Vicálvaro y Vallecas hacia la A-4, han apuntado fuentes del departamento que dirige Pere Navarro.

Aunque este fin de semana está fuera de los dispositivos especiales de tráfico puestos en marcha por la DGT con motivo de la Operación Verano 2026, muchos madrileños aprovechan para disfrutar de un fin de semana de descanso o el inicio del periodo vacacional en el caso de los más afortunados.