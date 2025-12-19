Retenciones en todas las vías de entrada y salida de Madrid, con un accidente en la A-1 en Somosierra

1037682.1.260.149.20251219192518 Tráfico durante la operación salida - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico con motivo de las fechas navideñas ha arrancado este viernes con retenciones en las salidas de Madrid por la A-3 y por la A-4, además de complicaciones circulatorias en la M-40 y M-50.

Con datos de las 19.00 horas, había dificultades en la salida por la A-3 a la altura de Rivas y en la salida por la A-4 en Pinto, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, había retenciones de entrada a la capital por la A-1 en varios puntos como San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Las Tablas. También se registraba congestión en la A-2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A-4, en Butarque, y en la A-6, en Majadahonda.

Igualmente, en la M-50 había tráfico intenso principalmente en la zona del acceso a Majadahonda, y en el M-40 los principales problemas se concentraban en Villaverde, sentido A-4.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado a las 15.00 horas, un dispositivo especial de Navidad con 4,59 millones de desplazamientos previstos en las carreteras de la región hasta el próximo día de Reyes, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Pere Navarro.