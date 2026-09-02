El Retiro acoge una exposición al aire libre del fotógrafo Tim Flach con retratos de 34 animales amenazados

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, inaugura la exposición ‘Emociones en peligro. Fotografías de Tim Flach’ - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque del Retiro acoge desde este miércoles y hasta el próximo 25 de septiembre la exposición 'Emociones en peligro. Fotografías de Tim Flach', una muestra al aire libre que reúne 34 retratos de animales amenazados realizados por uno de los fotógrafos de fauna más reconocidos internacionalmente.

Diseñada y organizada por Afundación, la Obra Social de Abanca, la muestra llega a Madrid en colaboración con el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento y la editorial Lunwerg y podrá visitarse de forma gratuita.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, el fotógrafo Tim Flach y la coordinadora del Área de Cultura de Afundación, Marité Cores, han asistido este miércoles a la inauguración.

"Llevar esta exposición al Retiro es una magnífica forma de acercar la cultura y la conciencia medioambiental a todos los madrileños y visitantes", ha destacado la delegada. Según ha dicho, las fotografías de Tim Flach consiguen algo "muy poderoso" como es que el espectador mire a estos animales, reconozca su singularidad y entienda que proteger la biodiversidad "es una responsabilidad que nos afecta a todos".

Asimismo, ha subrayado que "el espacio público también puede ser un gran lugar para disfrutar del arte y, al mismo tiempo, para reflexionar sobre algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo", en referencia al carácter abierto y gratuito de la muestra.

UNA MIRADA DIFERENTE

En concreto, la muertra reúne una selección del proyecto 'Endangered', un trabajo desarrollado durante varios años por Tim Flach para documentar la vida de especies amenazadas en distintos lugares del planeta.

El fotógrafo ha viajado desde bosques y sabanas hasta los mares polares y los grandes arrecifes de coral para construir un registro visual de animales y ecosistemas que afrontan importantes desafíos.

Frente a la fotografía tradicional de fauna, Flach opta por retratar a los animales sobre fondos neutros, alejados de su hábitat natural. Esta elección permite centrar la atención en la individualidad, la personalidad y la expresividad de cada especie, favoreciendo una conexión emocional con el espectador.

La muestra reúne retratos de especies como el bonobo, el panda gigante, el axolote, el león, el picozapato, el pangolín arborícola, el tigre de Bengala o el elefante africano, entre otras.

Además, cada imagen está acompañada de información detallada sobre la especie y su situación, incluyendo su grado de riesgo de extinción, su procedencia y sus principales amenazas, a partir de los datos de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

TIM FLACH, UNA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Nacido en Londres en 1958, Tim Flach está considerado uno de los fotógrafos de animales más influyentes del mundo. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con instituciones y medios como National Geographic, The New York Times, el Museo Nacional de Ciencias y Medios del Reino Unido y el Museo Sueco de Historia Natural.

Además, es miembro honorario de la Real Sociedad Fotográfica del Reino Unido y doctor honoris causa por la Universidad de las Artes de Londres.

Su trabajo se caracteriza por combinar una marcada dimensión artística con la investigación sobre la relación emocional que las personas establecen con las imágenes de animales. En 'Emociones en peligro', esta aproximación busca reducir la distancia entre el ser humano y el mundo natural y favorecer una mayor empatía hacia las especies amenazadas.