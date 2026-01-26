El Retiro y otros ocho parques históricos echarán el cierre a partir de las 21 horas por fuertes rachas de viento

Archivo - Cartel de aviso de cierre en algunas zonas del parque de El Retiro por metereología adversa, a 9 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Nueve parques de la ciudad han sido balizados y cuentan con restricciones de acceso desde el pasado 7 de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares echarán el cierre a partir de las 21 horas por fuertes rachas de viento, que pueden llegar hasta los 56 km/h según las previsiones que ha hecho la Aemet para la ciudad de Madrid.

Los parques cerrarán en aplicación del protocolo por las condiciones meteorológicas adversas advertidas por la Agencia Estatal de Meteorología, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que los técnicos de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.