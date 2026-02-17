El Retiro y otros ocho parques restringen algunas de sus zonas por riesgo bajo de afección al arbolado

Archivo - Zonas de los Jardines de El Buen Retiro que continúan cerrados desde el pasado 14 de marzo como prevención contra el coronavirus. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid restringen algunas de sus zonas por riesgo bajo de afección al arbolado, ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales.

La medida se aplicará este lunes hasta las 18 horas y se incluye dentro de las acciones recogidas en el protocolo de parques al conocerse las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además del Retiro se verán afectados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Torre Arias, Quinta de los Molinos, la Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.