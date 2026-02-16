Retiro tendrá piscina municipal al aire libre, un proyecto que está redactándose y que Almeida espera arrancar este año

Archivo - Piscina - PSOE AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Retiro tendrá su primera piscina municipal al aire libre de la mano de un proyecto que ya está redactándose y que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, confía en que puedan arrancar las obras "antes de que acabe la legislatura, si no es antes de que acabe este año".

Lo ha anunciado desde el centro deportivo municipal Francisco Fernández Ochoa, en Carabanchel, donde ha remarcado que será "la tercera piscina que se abre en Madrid en los últimos 30 años", tras las de Barajas y Tetuán. "En los últimos 30 años ningún equipo de gobierno había cometido una nueva piscina pública al aire libre en la ciudad de Madrid. Ya tenemos dos y esta será la tercera", ha apostillado.

El área de Obras y Equipamientos, que encabeza Paloma García Romero, ha elaborado un anteproyecto para construir una piscina de verano y pabellón deportivo en la parcela municipal situada en Doctor Esquerdo, 138, con una superficie de 7.420 metros cuadrados una vez excluido el edificio de oficinas del área de Políticas de Vivienda.

Los lindes de esta parcela pasarían por el norte por este edificio, por el sur se situarían las viviendas de la calle Cavanilles, por el este las de la calle Doctor Esquerdo y por el oeste las zonas recreativas y piscinas de las viviendas de la calle Sánchez Barcáiztegui.

El anteproyecto contempla la construcción de la piscina de verano y pabellón deportivo en la parte central de la parcela y prevé ejecutar un espacio libre ajardinado entre el equipamiento y el edificio de oficinas de Vivienda. El anteproyecto no incluye la parte sur de la parcela, de uso deportivo, sobre la que decidirá el próximo equipo municipal que surja de las elecciones municipales de 2027.

EL SÍ DE LA OPOSICIÓN

El anteproyecto ha sido presentado a los grupos municipales, que se han mostrado de acuerdo, han trasladado fuentes del equipo de García Romero. Los vecinos de las comunidades que componen la manzana de Doctor Esquerdo 138 también han sido informados del anteproyecto, tal y como se comprometió con ellos el área cuando se llevaron a cabo los trabajos de desamiantado de la parcela.

El espacio libre ajardinado ocupará una superficie de 1.900 metros cuadrados, la piscina de verano y pabellón 3.340 y el espacio en el que no se va a actuar 2.180 metros cuadrados. El nuevo equipamiento no agota la edificabilidad ya que este queda por debajo de la altura admitida urbanisticamente, han indicado desde el área.