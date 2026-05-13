Retrasos en líneas de Cercanías del Corredor del Henares por el robo de cable entre Meco y Alcalá de Henares

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de la red de Cercanías de Madrid que pasan por el Corredor del Henares sufren retrasos en sus frecuencias habituales de paso desde primera hora de este miércoles debido a un robo de cable entre las estaciones de Meco y Alcalá de Henares.

Los retrasos están motivados por una incidencia de señalización provocada por robo de cable entre ambas estaciones, según ha informado Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, en un mensaje en redes sociales.

Desde Renfe han advertido que los trenes de las líneas C-2 y C-8, en ambos sentidos, pueden sufrir demoras, detenciones y ver modificado su recorrido habitual.

Personal de Adif trabaja en lugar para tratar de solucionar la incidencia a la mayor brevedad.