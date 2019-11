La Comunidad de Madrid desconvoca la reunión del Pacto sobre Menas porque Vox lo ha "dinamitado" con su ausencia

Actualizado 20/11/2019 13:24:13 CET

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha desconvocado la reunión de esta tarde entre todos los grupos parlamentarios del Pacto sobre Menores Extranjeros No Acompañados porque Vox lo ha "dinamitado" con su ausencia.

Reyero ha señalado a los medios que ha conocido por la prensa que el partido derechista ha decidido no asistir a esta reunión y "opta por dinamitar el Pacto". "Consideramos que la actitud de Vox es absolutamente irresponsable. Nosotros lo entendemos como el de Cañada Real, que estén todos los grupos y podamos hablar abiertamente y busquemos soluciones", ha dicho.

Por eso, el consejero considera que si no están presenten todos los grupos "no tiene sentido" seguir con el Pacto. "Ellos sabrán lo que hacen y el favor que hacen a los vecinos de los entornos de los centros de menores y al bienestar de los niños", ha apostillado.

El responsable regional de Políticas Sociales ha lamentado que en un día como hoy, 20 de noviembre, en el que se celebra el XXX aniversario de la Convención de Derechos de la Infancia de la ONU, se ponga en cuestión el Pacto sobre los menas. "Seguiremos apostando por que la Convención sea el faro que guíe la manera de actuar de esta Comunidad", ha prometido.

Reyero ha señalado también que Vox no está de acuerdo con esta Convención, cuando ha sido el tratado mayor que más ha sido ratificado de la Historia. "Es la garantía de derechos que tiene la humanidad en su conjunto y no podemos estar de acuerdo con esos planteamientos de Vox", ha apuntado, a los que ha pedido que "recapaciten, que ya no estamos en elecciones, y miren por el bien de los chavales que vienen, de los vecinos y de la sociedad en su conjunto".