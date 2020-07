Reyero dice que las actuaciones con menores tutelados son "adecuadas" y trasladar el centro de Batán "no conduce a nada"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha afirmado este miércoles que las actuaciones que realizan con menores tutelados son en general "adecuadas" y que "no conduce a nada" la petición de trasladar el centro de Batán a otro lugar.

Reyero ha explicado que la reunión mantenida ayer en la Delegación del Gobierno para trasladar este tema estuvieron "hablando de alternativas y líneas a poner en marcha", entre ellas la involucración del Gobierno nacional en la resolución del problema consistente en los robos y agresiones protagonizados por algunos menores extranjeros no acompañados (menas) residentes en este centro de la Casa de Campo.

"Llevamos tiempo trabajando con estos chavales. Ahora mismo como consecuencia de la emergencia sanitaria la situación es más complicada que la que teníamos anteriormente, pero vamos a seguir intensificando todo el trabajo que se realiza con estos chavales dentro de los centros y tenemos que continuar en esa colaboración institucional para ser capaces de trabajar en un problema que como sociedad tenemos que dar solución", ha añadido el titular regional de Políticas Sociales.

Esa fue una primera reunión y la semana que viene mantendrán otra con los concejales de Moncloa y Latina para explicarles las acciones que la Consejería está tomando, "siempre bajo el punto de vista de que hay unos casos concretos que necesiten una actuación directa pero que las actuaciones en su conjunto con los chavales de los menores son adecuadas". "Lo que tenemos que hacer desde las administraciones es prestarles la asistiencia que se merecen y la ley nos obliga y prestarle", ha apuntado Reyero.

Además, preguntado por la petición de algunos vecinos de trasladar ese centro a otro lugar, el consejero se remite a lo declarado ayer por Almedia. "Lo que dijo es qeu si tenemos un problema y lo que hacemos es trasladarlo, realmente no resolvemos la cuestión. Por lo tanto, eso no es algo que esté dentro de nuestras ideas. Primero resolver el problema y luego pensar dónde un centro es adecuado mejor. Trasladarlo no conduce a nada", ha concluido Reyero.