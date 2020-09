Reyero señala que la atención sanitaria a residentes es "adecuada" y si hay necesidad de más personal, "se contratará"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha afirmado este lunes que la atención sanitaria de los usuarios de residencias de mayores de la región es actualmente la "adecuada", y si hay necesidad de aumentar las plantillas en estos centros, "se contratará".

Así ha respondido Reyero a preguntas de la oposición sobre la finalización de más de mil contratos de suplencias por vacaciones de personal sanitario y sociosanitario en las residencias públicas el 30 de septiembre. En redes sociales algunos de los afectados se quejan de que esto ocurra en plena segunda ola cuando les habían comentado que seguramente les renovarían hasta final de año.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales han explicado a Europa Press que los refuerzos vacacionales se realizan todos los años y que se debe diferenciar entre estos contratos y los acometidos por circunstancias especiales, como los que se hicieron durante la primera ola por las bajas por cuarentena o enfermedad de muchos trabajadores.

"Estoy de acuerdo en fortalecer lo público, es absolutamente esencial. Les garantizo que si hay necesidad de contratar, lo cumpliremos. Y daremos apoyo a las residencias privadas, que han hecho muchas contrataciones en la primera hora", ha manifestado en la comisión el titular regional de Políticas Sociales.

REUNIONES CON EL SECTOR

Así, ha indicado que la asistencia sanitaria a través de Atención Primaria a los usuarios de geriátricos se está realizando "adecuadamente". De hecho, Reyero ha revelado que desde finales de julio mantienen todos los miércoles una reunión con las patronales de las residencias para tener información directa para tener esa información y poder reaccionar.

"En lo que se refiere a medidas tomadas, nosotros estamos haciendo todo lo posible para protegerles (a los residentes). Y en este momento, lo que tenemos es que seguir estando muy alerta de la situación concreta. Tenemos un seguimiento diario en cada una de las residencias, creemos que con si necesitamos hacer compras de EPIs, lo haremos; si hay que contratar a más personas contratar, lo haremos. Como Consejería siempre vamos a estar muy pendientes de las personas mayores, de los más vulnerables, de los niños, de las mujeres y de todas las personas que en algún momento necesiten ayuda", ha subrayado.

Por último, el consejero espera que en la situación actual todos "deben ir todos unidos, de la mano". "Nunca he cuestionado lo que han hecho el Gobierno de la Nación o los ayuntamientos. Tenemos que salir todos juntos, tenemos que hacer un esfuerzo importante porque sino, con las competencias compartidas no seremos capaces de resolver", ha manifestado.

"Tenemos una segunda ola y no sabemos si afecta a estas personas, posiblemente no tanto como en la primera. Pero la única manera de vencer al virus es que todos vayamos de la mano, que no nos tiremos los trastos a la cabeza. Si lo preguntas en la calle, es lo que quieren los ciudadanos, que solucionemos el problema, que es muy grande", ha concluido Alberto Reyero.