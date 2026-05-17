Una reyerta en el barrio de San Blas deja tres heridos por arma blanca, uno de ellos grave

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MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta originada en el número 40 de la calle Aquitania, en el barrio de San Blas, ha dejado esta mañana de domingo a tres personas heridas por arma blanca, tal y como han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Los hechos han sucedido a la 01.40 horas de esta mañana, por una pelea entre bandas rivales que ha dejado a dos jóvenes de 23 y 24 años con heridas costales penetrantes, que han tenido que ser trasladados al Hospital La Paz, uno de ellos grave. El otro hombre, de 36 años, ha sido trasladado al Gregorio Marañón con leves cortes en dos de sus dedos de la mano derecho, según ha informado Ervigio Corral, supervisor del Samur-Protección Civil.

La policía municipal está investigando lo sucedido.