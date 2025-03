Reyes Maroto reaparece este martes en una concentración sobre residencias tras retractarse por sus declaraciones

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, reaparecerá este martes en una concentración en recuerdo a las víctimas en las residencias de mayores en región durante la pandemia de la Covid-19 tras retractarse de las declaraciones en las que dijo que "fueron 7.291 las personas mayores asesinadas".

Maroto asistirá a las 18 horas a la concentración que varias asociaciones y sindicatos han convocado en la Plaza Villa de París, junto al Tribunal Supremo, bajo el lema '7291. Cuidar de nuestros mayores es cuidar de nuestro futuro', con el objetivo de recordar "la memoria de las víctimas", coincidiendo con el quinto aniversario de la pandemia.

"Sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra región. Esto es fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Ayuso", afirmó el pasado jueves la edil socialista ante los medios de comunicación.

Por estas palabras, el Ejecutivo autonómico decidió anunciar que se querellaría contra la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio al "imputarles el asesinato de personas mayores en las residencias durante la Covid-19". El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, subrayó que "no vale todo en política".

Posteriormente, el Gobierno que capitanea José Luis Martínez-Almeida rompió relaciones con el PSOE tras "sus declaraciones inaceptables, nauseabundas e indecentes". Esto se traduce en que se corta toda comunicación con los socialistas, de modo que "únicamente se les atenderá a través de los instrumentos legales de control que tienen en Pleno y comisiones".

"Hasta aquí hemos llegado. No podemos permitir que el sanchismo y Reyes Maroto sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal, que sigan retorciendo el dolor de las víctimas de manera tan indecente como lo están haciendo, que sigan aprovechándose de las víctimas para hacer un juego político", contestó el regidor.

Fue en ese momento cuando Maroto publicó un comunicado donde anunció que se retractaba de sus palabras y trasladó que "no fue su intención acusar a nadie de asesinato", sino "destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado". "Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la Justicia", añadió.

ALMEIDA PIDE "UNAS DISCULPAS PÚBLICAS"

El alcalde de Madrid aseguró este lunes que no quiere "saber nada" de la portavoz socialista hasta que no haya una "disculpa pública y sintácticamente comprensible". Cree que "no hay una disculpa" de manera directa "a las personas ofendidas a las que llamó asesinas" de personas mayores en residencias.

"No vamos a reconsiderar esta decisión mientras que no haya una declaración pública de rectificación y una petición de disculpas que sintácticamente sea comprensible por el común de los madrileños", reiteró para enfatizar que tienen que decir "basta al clima que ha establecido el PSOE, especialmente Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid porque desde que llegó a esta Corporación ha habido un antes y un después".

Almeida aclaró que se van a contestar las peticiones de información en el Pleno pero ve "muy difícil" que puedan salir adelante declaraciones institucionales "en este ambiente muy complicado". "Las únicas formas de comunicación con los concejales del Grupo Municipal Socialista son las previstas legalmente como mecanismo de control de la acción del Gobierno. A partir de ahí que Reyes Maroto se olvide de que pueda haber cualquier otro tipo de contacto", envió como mensaje a la socialista.

PSOE DEFIENDE LAS DISCULPAS DE MAROTO

En la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, celebrada este lunes, la concejala socialista Ana Lima defendió que la portavoz del PSOE en el Consistorio "ha pedido disculpas" por decir que "fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas" durante la pandemia en las residencias de la región y criticó "el tono" del PP.

"Maroto nos llamó asesinos al PP y a la Comunidad de Madrid. Me hubiera gustado que por lo menos ustedes, en lugar del silencio, hubieran dicho yo no estoy de acuerdo con ese tono y esas formas de hacer política", lanzó el delegado del área, José Fernández, en su intervención.

Lima respondió que la portavoz del PSOE "ya ha pedido disculpas" y criticó el "tono que se utiliza" en la comisión. "A mí nunca me ha gustado y lo he dicho desde el principio. Ustedes no son ningunos angelitos con nosotros. Me está llamando siempre sanchista y mentirosa antes de yo abrir la boca. ¿Cómo quiere que luego nos relacionemos? Hay que tener un poquito de coherencia", añadió.