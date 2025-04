Reyes Maroto tampoco acudirá al acto institucional del Dos de Mayo en la Puerta del Sol

Acudirá en cambio a la fiesta organizada por los socialistas en la Rosaleda del Parque del Oeste

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tampoco acudirá al acto institucional que organiza este viernes el Ejecutivo regional por el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes socialistas, que han indicado que sí que acudirá al acto en la Rosaleda del Parque del Oeste que organiza el PSOE.

Tradicionalmente los socialistas acudían al acto institucional de la Real Casa de Correos y luego se trasladaban a Casa Labra, a escasos metros del kilómetro cero. En ese local nació en 1879 (hace 146 años) por Pablo Iglesias Posse, de quien se cumple este año el centenario de su muerte.

Este año los actos por el Día de la Comunidad de Madrid se convertían en punto de choque entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el Ejecutivo central por dos cuestiones. La primera es la parada militar, que este año no se ha permitido por el Ministerio de Defensa.

La segunda era la no invitación por parte de la Puerta del Sol a ningún miembro del Gobierno nacional. Tradicionalmente acudía el ministro con la cartera de Política Territorial. La Comunidad de Madrid enmarcaba esta decisión en que el Ejecutivo de España había roto "toda relación institucional" con ellos.

Recordaban en marzo, cuando se comunicó que no se les cursaría invitación, que Ayuso había criticado en muchas ocasiones el uso de los "poderes del Estado" contra ella. Este rechazo a los miembros del Gobierno incluye también al secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien es a su vez ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Era él quien, en la primer Comité Regional, informaba el domingo de que el PSOE organizaría este acto paralelo en la Rosaleda y apuntaba que él no iría a donde no le "invitan". "Pero no importa. Estaré con todos vosotros y con todas vosotras y con quien quiera sumarse a una fiesta abierta que organizaremos en la Rosaleda. Porque Madrid es de todos y de todas", lanzaba entonces.

El lunes, por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, recalcaba que es "la primera vez en la historia que la Comunidad no invita al Gobierno central". Frente a esta exclusión situaba su fiesta abierta a "todo el que quiera", porque los socialistas lo que buscan es "unir" a los madrileños y conseguir que esta festividad sea "de todos" y no "la fiesta de la señora Ayuso".