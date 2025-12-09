Ribera Salud enmarca la polémica de Torrejón en la "crispación política" y niega instrucciones a profesionales

Reunión de la Consejería de Sanidad y Ribera Salud - RIBERA SALUD

Presidente del grupo lamenta que la Sanidad "sea moneda de cambio", que se "perjudique" un modelo de "éxito" y advierte de acciones legales MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ribera Salud, Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto Santé, ha defendido ante la Consejería de Sanidad la gestión del grupo en el Hospital de Torrejón de Ardoz, unas "gravísimas y falsas acusaciones" ante las que ha advertido que estudia emprender acciones legales, y ha lamentado que "la crispación política que vive España" perjudique "un modelo como el de la Comunidad de Madrid, ejemplo de éxito, calidad y liderazgo internacional".

Responsables de la Consejería de Sanidad encabezados por la titular del departamento, Fátima Matute, se han reunido la tarde de este martes en la sede de la Consejería con responsables de Ribera Salud, grupo que gestiona el hospital público torrejonero, tras la filtración del audio del CEO de la compañía, Pablo Gallart.

En este encuentro, el máximo responsable del Ribera Salud ha trasladado a Matute que lamenta "las filtraciones" de esta reunión "privada" y que han sido publicadas "en un ámbito descontextualizado" con "ánimo de perjudicar el prestigio personal y profesional tanto del CEO como de la propia empresa". En esta línea, ha trasladado que, "ante las gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación", se reserva el derecho a emprender acciones legales.

Igualmente, ha apuntado que lamenta que "el clima de crispación política que vive España en estos momentos" se traslade al terreno sanitario, "sea moneda de cambio" y "perjudique notablemente un modelo como el de la Comunidad de Madrid que es ejemplo de éxito, calidad y liderazgo asistencial a nivel internacional y que Ribera quiere exportar al resto de Europa".

Durante el encuentro, también ha negado "categóricamente" cualquier tipo de instrucción dada desde el Grupo Ribera a los profesionales de dicho centro en línea con lo publicado en los últimos días. Según ambas partes, el presidente de Ribera Salud ha asegurado que no se ha cambiado proceso de triaje alguno, reutilizado material sanitario alguno, ni manipulado el criterio de asistencia. Además, ha apuntado que los resultados de la Auditoría Interna efectuada por el grupo "avalan la buena gestión asistencial del hospital".

Emmanuel de Geuser se ha reunido este mismo miércoles con los profesionales del centro hospitalario, con los que ha compartido las primeras conclusiones de esta auditoría interna. Según Ribera Salud, los trabajadores han defendido "con firmeza" la integridad y la libertad en el ejercicio de su profesión "en todo momento".

"Una actuación rigurosa, sujeta a los más altos estándares de calidad asistencial y al código deontológico por el que se guían, orientada únicamente al bienestar de los pacientes, tal y como ya manifestaron en un escrito firmado el pasado 4 de diciembre por los máximos responsables asistenciales (jefes de servicio y supervisoras de Enfermería)", ha apuntado el grupo sanitario.

Finalmente, el presidente de Ribera Salud ha mostrado "su absoluto compromiso con la máxima calidad asistencial para los pacientes del Hospital de Torrejón de Ardoz".

LA COMUNIDAD ACTUARÁ CON CONTUNDENCIA SI HAY MALA PRÁXIS

La consejera del ramo ya ha adelantado por la mañana, durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, que la Comunidad actuará con "contundencia" si se detecta alguna irregularidad, pero también "de forma ecuánime y coherente", sin cerrar la puerta a una posible rescisión del contrato.

"Esto es un 'trending topic' para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios y todo eso que se está intentando diluir en un Gobierno", ha apuntado Matute.

También la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contundente en este sentido, remarcando durante el fin de semana que, de momento, no hay "motivos ni pruebas" de mala praxis pero advirtiendo que actuará "sin paliativos" en caso de que se demuestre lo contrario. También ha censurado que se utilice como "una causa política" y "dé igual" lo que digan funcionarios o pacientes, asegurando que se quiere alargar "todo lo sea" el asunto con fines políticos en una "campaña mezquina".

En este sentido, el PSOE de Madrid ha interpuesto este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por presuntas "irregularidades" que podrían constituir indicios de "delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Por su lado, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha asegurado que su formación reclamará a la Fiscalía que investigue un presunto delito de lesiones a pacientes en la gestión del hospital. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado también que la alta inspección del Ministerio de Sanidad ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid requiriendo información detallada sobre la gestión del Hospital Torrejón, además de toda la información sobre los hospitales gestionados por Quirón Salud.

CONTROLES E INVESTIGACIÓN

El Gobierno regional ha defendido que ha llevado a cabo 40 controles en un año en el Hospital y el mismo día que se conocieron los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, se envió un equipo multidisciplinar al centro para investigar. Según los informes realizados, la lista de espera está en línea o incluso por debajo de la media de otros hospitales de la misma categoría (nivel 2), registrándose además más actividad y más profesionales.

En un segundo informe conocido este mismo martes, concluye que el centro cumple con los objetivos de calidad y seguridad del paciente marcados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y descarta la reutilización de productos sanitarios de un solo uso.

En un comunicado a los trabajadores, el CEO del grupo Ribera Salud afirmó que los audios en los que instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables corresponden a extractos "cortados y editados" que se encuentran "fuera de contexto" y que no incluyen el "contenido íntegro" ni "real" de la reunión.

Gallart compartió un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos que corresponde, según apunta, a la grabación completa de dicha reunión e incluye nuevos extractos que "serán respaldados por un acta notarial" con la que buscará certificar "que todas esas frases forman parte del audio íntegro". "Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", afirmó.