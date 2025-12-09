Matute sobre rescindir el contrato con Ribera Salud si se demuestran negligencias: "Todo está contemplado"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este martes que no se han registrado deficiencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz, hospital público de gestión privada, pero ha advertido que si se comprueba algún tipo de negligencia en la gestión "no le va a temblar una pestaña" y no se descartaría incluso rescindir el contrato.

"En los pliegos todo está contemplado, como digo, no solo en este hospital, sino en todos", ha apuntado la máxima responsable de la Sanidad madrileña al ser preguntada sobre qué medidas podría adoptar la Comunidad de Madrid en caso de que se demuestre que pudo haber algún tipo mala praxis en la gestión del Hospital de Torrejón.

Durante una jornada de Desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, la consejera madrileña ha defendido los controles y evaluación continua llevadas a cabo en el Hospital de Torrejón tanto antes como después de conocerse los audios del CEO del grupo privado sanitario, Pablo Gallart, en los que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

En cualquier caso, ha subrayado que pedirá explicaciones en la reunión la tarde de este martes con los responsables de Ribera Salud, empresa encargada de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, entre ellos Emmanuel de Geuser, presidente del grupo.

Al hilo, ha reiterado que las comprobaciones realizadas en un primer momento apuntan a listas de espera en este centro hospitalario por debajo de la media de otros centros de su categoría y también han comprobado las informaciones que apuntaban a la reutilización de material quirúrgico de un solo uso.

En este sentido, ha cargado contra los partidos de izquierda por "no tener pudor en atacar a los pacientes y crear desasosiego, duda e incertidumbre". "Es igual que cuando sacaron el material de esterilización del 12 de Octubre con mermelada de frambuesa, como digo yo, que sacaban aparatos con una cosa rosa, grosella, que todo el mundo sabe que la sangre al poco tiempo se vuelve marrón y sobre todo se ha pasado por una esterilización. Entonces, ¿qué pretenden?", ha ironizado.

También ha recriminado que se ponga en cuestión que los profesionales del Hospital de Torrejón no hacen bien su trabajo al aceptar una hipotética reutilización de material quirúrgico.

"Esto es un 'trending topic' para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios y todo eso que se está intentando diluir en un Gobierno", ha apuntado Matute, que ha recalcado que también anuncian que van a llevar a la Fiscalía "cosas que no tienen ningún sentido".