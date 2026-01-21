Ribera Salud niega la reutilización de material sanitario en sus hospitales de Torrejón y Elche (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo del Hospital del Vinalopó. - HOSPITAL DEL VINALOPÓ - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo Ribera Salud ha negado este martes que se reutilice material sanitario de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz o en el de Vinalopó de Elche (Alicante) y ha alegado que tanto la Comunidad de Madrid como la Comunitat Valenciana han realizado inspecciones que así lo determinan.

Así se ha mostrado Ribera Salud tras una publicación de 'eldiario.es', que revela que el grupo habría reutilizado hasta diez veces catéteres de un solo uso. Según la información, la jefa de auditoria admite en un correo electrónico del 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba en el hospital que gestiona en Elche e insta al hospital de Torrejón a hacer lo mismo para ahorrar costes.

En un comunicado, Ribera Salud ha asegurado que una inspección realizada el pasado viernes 16 de enero por la Conselleria de Sanidad valenciana constató, según recoge el acta, que "no se reesteriliza material fungible". Asimismo, también niega que se haya detectado ninguna irregularidad en las diferentes auditorias periódicas.

Igualmente, fuentes del grupo han apuntando que las auditorias llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid sobre la gestión del Hospital de Torrejón evidenciaron igualmente que no se reutilizaba material de un solo uso.

El pasado mes de diciembre, la Consejería de Sanidad llevó a cabo inspecciones en el centro tras la información publicada por el diario 'El País' sobre las instrucciones que dieron los gestores del hospital para reutilizar material sanitario de un solo uso. Tras la revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos, se constató que no había ninguna "evidencia" de reutilización de material.

Igualmente, personal del departamento que dirige Fátima Matute se reunió con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización del centro, que negaron la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material.

En el informe se concluyó que las actuaciones inspectoras realizadas en el centro no pusieron de manifiesto "ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso". "La revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos es coherente con las manifestaciones del equipo directivo y de las unidades implicadas", apuntaron entonces desde del departamento que dirige Fátima Matute.

La compañía denuncia que en los últimos meses ha sido objeto de una "fuerte campaña de desprestigio" en la que se ha cuestionado de "manera injusta e infundada" la ética profesional de sus profesionales. "Con informaciones que emanan de filtraciones malintencionadas sobre información interna de la empresa, en ocasiones manipuladas y siempre sacadas de contexto", subraya en el comunicado.

Ribera destaca que es plenamente consciente del origen y el objetivo de estas filtraciones y, en este sentido, anuncia que se están implantando las medidas oportunas de acuerdo con una "robusta estrategia" de defensa legal, con el objetivo de defender su honor y su reputación.