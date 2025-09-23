Rivera de la Cruz contesta que la Justicia obliga a reinstalar la placa a Largo Caballero, "no a hacer una verbena"

Archivo - El Ayuntamiento de Madrid devuelve la placa de Largo Caballero a la fachada de la Junta de Chamberí - DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha contestado a la izquierda que la Justicia ha obligado a reinstalar la placa dedicada a Francisco Largo Caballero en la fachada de la Junta Municipal de Chamberí, "no a hacer una verbena".

"Creo que hemos hecho exactamente lo que teníamos que hacer. Hacer algo más hubiera sido absurdo", ha alegado en la comisión del ramo, donde ha defendido que se han cumplido estrictamente los tiempos, incluso adelantándose a ellos.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha condenado el "error político" del PP al "alinearse con Vox" en la retirada de la placa, recientemente repuesta por sentencia judicial del Tribunal Supremo, mientras que la delegada ha arremetido contra el "show" de la izquierda y el "aquelarre" montado.

"Ustedes intentaron, con un uso torticero de la ley de Memoria Democrática, intentar hacer bueno un acuerdo (de Pleno) que nació ya nulo de pleno derecho. Fue un intento sectario de reescribir la Historia y de atacar a figuras de la tradición democrática y socialista", ha lanzado la edil de Más Madrid.

Sánchez se ha preguntado qué le ha pasado al PP porque este partido "ya aprobó que se colocara esta placa" en los años 80 "y que se pusiera el nombre a la calle". "Es un acuerdo que salió por unanimidad y ahora ustedes van contra sus propios actos, van contra aquel acuerdo y se unen a Vox", ha criticado a la delegada, después de apostillar que fue "un acuerdo sectario".

"ERROR POLÍTICO"

"Su decisión de alinearse con Vox no solo fue un error político sino que ha sido un atropello jurídico y democrático y así se lo ha dicho a todos ustedes el Tribunal Supremo. Y hoy con esta sentencia ha quedado definitivamente en evidencia que la memoria no se manipula ni se usa como un arma partidista. La memoria se defiende desde la democracia y desde la legalidad. Pero ustedes por un puñado de votos, por quedar siendo más extremistas que Vox, les apoyaron", ha continuado Pilar Sánchez.

A lo que ha sumado que la forma en la que la placa ha sido repuesta "es la manifestación más palmaria de su desprecio a la memoria democrática" porque "la han restaurado con absoluta falta de transparencia, sin entregar la documentación del contrato solicitada". Más Madrid ha asegurado que se les ha "impedido verificar los trabajos de reconstrucción".

"Pedimos ver los trozos de la placa y ha sido absolutamente imposible. La colocaron de tapadillo, sin informar de la fecha que les veníamos requiriendo y a varios metros de su ubicación original, negándole el lugar preeminente que ustedes mismos le consideran en 1981, que era la puerta principal del edificio", ha lamentado Pilar Sánchez.

Marta Rivera de la Cruz ha contestado que cuando se tomó la decisión inicial de la placa ella ni estaba en el Ayuntamiento y que cuando llegó se limitó a restaurarla, como dictaminó la sentencia judicial, y colocarla. "No sé cómo se puede restaurar una placa sin transparencia o con transparencia", ha ironizado.

La delegada tiene claro que lo que persigue la izquierda realmente es "el show" y "el aquelarre", para defender una correcta restauración de la placa negando además la instalación con nocturnidad "porque se colocó por la mañana".