Rivera de la Cruz defiende que Cultura "lleva muy a gala" no usar IA en carteles oficiales para proteger a ilustradores

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que su Área "lleva muy a gala" la decisión de no utilizar inteligencia artificial en la elaboración de los carteles de las principales fiestas de la ciudad, como San Isidro, Navidad o Carnaval, con el objetivo de proteger y visibilizar el trabajo de los ilustradores.

"Nosotros, por supuesto, respetamos el uso de la IA, entendemos que facilita muchos trabajos, pero creemos que desde el Área de Cultura uno de los compromisos tiene que ser visibilizar, alentar y proteger el talento de los ilustradores, que además en Madrid hay muchísimo", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.

Rivera de la Cruz ha explicado que los carteles institucionales son encargos realizados a artistas, que asumen el compromiso de no recurrir a herramientas de inteligencia artificial durante el proceso creativo. "Todos nuestros carteles, San Isidro, Navidades, Carnavales, son carteles que hacen los artistas, que se comprometen a no tirar de IA para acabarlos", ha indicado.

En este sentido, ha reiterado que se trata de una línea de trabajo consolidada en el Área. "Es una cosa que llevamos muy a gala y que además es una especie de compromiso mutuo que tenemos con este sector", ha señalado.

La delegada ha reconocido que la irrupción de la inteligencia artificial está generando preocupación en parte del sector creativo por la reducción de oportunidades laborales. "Desde el Área de cultura, por nuestra parte, lo que a nosotros nos toca, vamos a intentar que no sea así", ha concluido.