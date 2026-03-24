Rodrigo censura el "parón informativo" sobre Cercanías y acusa a Puente de "torpedear" este servicio en Madrid

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha cargado este martes contra el "parón informativo" del Ministerio sobre la red de Cercanías de Madrid y ha recriminado al ministro del ramo, Óscar Puente, de "torpedear" los servicios públicos" en la región.

En declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press, el consejero madrileño ha reiterado que la red de Cercanías sufre retrasos y averías de forma continua, con 300 incidencias en lo que llevamos de año, "prácticamente tres o cuatro diarias". "Lo que le pedimos a Óscar Puente es que nos dé información, queremos saber en qué se están invirtiendo y desde luego que se ponga en funcionamiento un servicio de calidad y fiable para los madrileños, que no pueden levantarse todos los días sin saber si la red de Cercanías va a funcionar o no", ha remarcado.

Frente a ello, ha subrayado que la relación con el ministro es nula, tras reiteradas cartas en las que se instaba a reuniones para abordar temas de interés común que no han recibido respuesta por parte de Puente. "No tengo ningún tipo de relación con Puente, pero porque el señor ministro no quiere tenerla conmigo", ha lamentado.

En esta línea, ha censurado este "parón informativo" cuando se trata de "uno de los mayores problemas que tiene Madrid", el funcionamiento de la red de Cercanías, "que no funciona". "Nosotros no tenemos información de lo que está ocurriendo, no sabemos qué inversión se está realizando, si es que se está realizando algún tipo de inversión, y lo único que vemos, desde el Gobierno regional son las continuas incidencias", ha alegado.

Al hilo, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro lo que quiere hacer es "torpedear los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, para que cada vez vaya peor la Comunidad de Madrid, en detrimento, supuestamente, de un propio beneficio de ellos". "Creo que es equivocado y sobre todo poco ejemplarizante en política", ha zanjado.

En la misma línea, ha vuelto a censurar el "chiringuito" que pretende montar Renfe con la nueva empresa que se dedique a prestar los servicios alternativos de transporte por carretera, algo que en su opinión pone de manifiesto que no funciona el sistema ferroviario español, con una Alta Velocidad que era "la joya de la corona" y que ahora "no funciona en ningún sentido.

"Crear una empresa pública para reconocer el error de que el sistema ferroviario no funciona, y para crear un sistema alternativo de transporte por carretera, no me parece apropiado", ha advertido Rodrigo, que ha insistido además en que amenaza con expulsar del mercado al 99% de las pymes del transporte. "Va a afectar a cerca de 10.000 trabajadores, que van a tener en riesgo su puesto de trabajo", ha añadido.